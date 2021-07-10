رولا ركاب: المسرح بيتي الثاني 

“عندما تغدو الموهبة المحفز الأساسي للحياة، وتنطلق منه شعلة الأمل في المضي بهذه الحياة، يصبح المسرح البيت الثاني” بهذه الكلمات عبرت الشابة رولا ركاب عن عشقها للمسرح والكتابة له، وترى فيه الأمل والضحكات والدموع والحب والعطاء كلهم ممزوجين بلغة الفن.

تهوى رولا -خريجة علم الاجتماع- الكتابة من الصغر وقدمت تجارب عدة من حوارات لمسرحيات، وعن الكتابة تقول: أكتب الخواطر بالفصحى والعامية وأقدمها بصوتي من خلال فيديوهات من تأليفي، بالإضافة إلى أنني أملك الشغف بتقديم الحفلات الفنية، وانضممت مؤخراً لفريق لدعم المواهب الشابة في مجال العلاقات العامة، ويبقى مجال الإذاعة المسموعة واحد من الأهداف التي أحاول العمل على تحقيقها.

وعن أعمالها ومحاولاتها المتعددة في عالم المسرح قالت رولا ركاب لـ”البعث”: في عام 2017 عملت مع فرقة “حكايا للفنون المسرحية” ونلت شهادة إعداد ممثل، ومن الأعمال المسرحية التي قدمتها كانت مسرحية “نريد حباً” التي تتناول جملة من المسائل المتعلقة بالحياة الإنسانية مع الدخول في أعماق النفس البشرية مصورة حالات الأمل والأشياء الجميلة في حياتنا، وكذلك بعض الأمور المتعلقة بحالات نفسية من الضياع والقمع والتعنيف وانعكاسه على الفرد والمجتمع والنظرة المادية للحياة على حساب القيم والتمييز بين الجنسين.

مسرحية “الفارسة والشاعر” للكاتب ممدوح عدوان الذي قدمته فرقة “حكايا” بإشراف المخرج رفعت الهادي حيث جسّد العرض العنف الممارس على المرأة وحرمانها من حقوقها، ومسرحية “عويل الزمن المهزوم” تأليف اسماعيل خلف وإخراج رفعت الهادي التي تحدثت عن فكرة القلق المستمر من الغد والخوف من الموت مع وجود الأمل دائماً باستمرار الحياة، هذا العمل الذي يفتح آفاقاً للبحث عن منافذ تجعل ظروفنا أجمل.

بالإضافة إلى مسرحية “رغيف السما” و”القطار”، وقدمت أيضاً عرضاً مسرحياً في دار الأوبرا بـ دمشق، وشاركت مع عدة مخرجين مثل “تصوير برومو واسكيتشات”، ولدي أعمال ترفيهية مع الأطفال من خلال فرقة خاصة حيث شاركت بحفل فني بعنوان (أطفالنا لحن الأمل) وكانت أغلب ما قُدم في هذا العرض من تأليفي وتدريبي.

عُلا أحمد