سائقو نقل البضائع في حماة لم يحصلوا على مخصصاتهم منذ أشهر

حماة- منير الأحمد:

لم يحصل سائقو مكتب نقل البضائع في محافظة حماة على مخصصاتهم من الوقود لشاحناتهم منذ عدة أشهر، ليبقوا من دون عمل .

وتزيد معاناتهم في غلاء أجور الصيانة و قطع التبديل التي باتت حملاً ثقيلاً يرهق أصحاب هذه المهنة التي تخدم القطاعين العام والخاص.

ويتحدث أصحاب السيارات الشاحنة العاملة في مكتب الدور عن عدة مشكلات تفاقمت على مدار سنين، وسط صمت الجهات المعنية في المحافظة، وعدم التحرك وحل المشكلة, مطالبين بدعمهم بكميات المازوت التي يجب أن تتناسب مع المسافات المقطوعة، أسوة بمكاتب الدور بالمحافظات وزيادة المخصصات إلى 12 طلباً شهرياً بدلاً من 10 طلبات، وحتى الآن لم يتم الاستجابة للمطلب.؟!!

ودعا السائقون الى ضرورة النظر أيضاً في أسعار القطع التبديلية التي أرهقت جيوبهم بما فيها الإطارات حيث وصل سعر كل زوج من إطارات الشاحنات إلى 4 مليون ليرة سورية، إضافة إلى تجاوزات بعض التجار الذين يحاولون رفع الأسعار.

واعترف رئيس جمعية مالكي سيارات الشحن بحماة رضوان قبش بمعاناة السائقين، مؤكداً أن مكتب نقل البضائع بحماة رفع كتابا إلى المحافظة لتأمين طلبات مادة المازوت لجمعية الشاحنات التي تنقل مواد القطاع العام وتم تأمين 4 طلبات شهرياً وهي لا تكفي لتغطية عمليات النقل التي تحتاج إلى ما يقارب 10 طلبات مازوت شهرياً.

وبين رئيس الجمعية: قمنا بتقديم طلبات مازوت للشاحنات لتقوم بتغطية النقل لكن المحافظة اعتذرت بسبب قلة الوقود الوارد إلى المحافظة ووعدت في حال تم زيادة الكميات بتزويد المكتب بالطلبات المناسبة؛ موضحاً أن المكتب لديه 400 سيارة مسجلة على الدور المتسلسل لتأمين النقل للقطاع العام.