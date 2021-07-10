سبعيني ويعمل بالبيتون

طرطوس- دارين حسن

لا يزال محمد شعار ابن السابعة والسبعين من قرية فجليت بريف الدركيش يعمل بالـ “الباطون” ورغم تجاعيد السنوات المرسومة على وجهه وتقدمه بالعمر لا يزال يواصل عمله الذي بدأ به مسيرة حياته ونشأ عليه منذ ستين عاماً متحدياً قسوة الحياة وظروفها لمساعدة نفسه وزوجته وأولاده الذين لا يقصرون بتأمين أدويته ومستلزمات العيش الكريم..

يقول محمد: أشعر بفخر واعتزاز وأنا أعمل بهذه السن، صحيح أنني أتعب جسدياً لكنني مرتاح نفسياً ، فظروف الحياة تجبرنا على متابعة العمل حتى نكون بغنى عن الآخرين “فحاجة الناس مرة”.