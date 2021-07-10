كوبا أمريكا.. النهائي الحلم يجمع البرازيل بالأرجنتين

وصلت النسخة السابعة والأربعون من أقدم بطولات المنتخبات لكرة القدم، كوبا أميركا، إلى نهايتها، في نسخة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، من التنظيم إلى الفرق والمستوى المتدني مقارنة بغير نسخ وانتهاءً بالاعتراضات الكثيرة على أرضية الملاعب ونظام البطولة، ليعرف صباح الغد هوية حامل اللقب بين البرازيل آخر المتوجين في البطولة والأرجنتين الساعية لمعادلة الأوروغواي بخمسة عشر لقباً.

وسيستضيف ملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو النهائي الحلم لنيمار الذي غاب عن النسخة الماضية بداعي الإصابة ولميسي الذي يمني نفسه بحصوله على لقبه الدولي الأول مع التانغو، حيث نجح المنتخب البرازيلي في حجز بطاقة الوصول للنهائي، بعد تغلبه على بيرو في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد، وفي نصف النهائي الآخر، نجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي في الوصول للنهائي بعد تغلبه على كولومبيا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع أداء البرازيل الجيد وتألق ميسي سيصعب التكهن في نتيجة المباراة مع ميل الكفة قليلاً ناحية منتخب البلد المضيف، لكن التصميم والإرادة التي يتسلح بها ميسي ورفاقه لتحقيق لقب طال انتظاره سيكونان السلاح الأهم لاختراق دفاعات السامبا وحمل الكأس.

أرقام وإحصائيات

– أقيمت 26 مباراة في الكوبا أمريكا 2021 حتى الآن، سجل اللاعبون 61 هدفاً بمتوسط 2.33 هدف فى المباراة الواحدة، ويعد المنتخب البرازيلي الأقوى هجومياً في كوبا أمريكا بتسجيله 13 هدفاً يليه منتخب الأرجنتين برصيد 10 أهداف.

– تواجه منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين من قبل في 108 لقاء، استطاع منتخب الأرجنتن تحقيق الفوز في 39 مباراة، بينما حقق منتخب البرازيل الفوز في 43 لقاء، وخيم التعادل بينهم في 26 مباراة، واستطاع منتخب الأرجنتين من تسجيل 161 هدف في شباك البرازيل، بينما استقبلت شباكهم 165 هدف.

– أول مباراة جمعت منتخب الأرجنتين مع منتخب البرازيل مباراة ودية في عام 1914 وانتهت بفوز منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

– فاز المنتخب الكولومبي 10 مرات في آخر 20 مواجهة جمعته بنظيره البيروفي في كل المسابقات، فيما خسر 3 مباريات وتعادل في 7.