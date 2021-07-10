مدرب أجنبي لسلة الاتحاد وحركة التعاقدات بدأت

حلب – محمود جنيد

أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد مشرف كرة السلة، المهندس فراس مصري لـ “البعث”، أن الإدارة بدأت العمل بملف التعاقدات الذي انطلق بشكل فعلي بناءً على الخطة الموضوعة، مضيفاً أن هنالك الكثير من الأمور ستتغير لجهة ضبط الأمور وتنظيم العمل من خلال لجان متخصصة.

وكشف مصري أن النية تتجه للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وسيكمل العمل مع الفريق في مسابقة الكأس المدرب الحالي محمد أبو سعدى أو خيار آخر من أبناء النادي وضمن النطاق المحلي.

وحول خروج الاتحاد من نصف نهائي دوري سلة الرجال على يد الكرامة أعرب مصري عن خيبته من تأهل ضاع، وبطولة تسربت من قبضة فريق كبير كان يستحقها، بسبب تفاصيل معينة وخيارات غير مناسبة، دون أن يحمل مسؤولية ما حصل لأحد معين لأن الرياضة بالنهاية فوز وخسارة، ولا بد من منتصر وخاسر، متمنياً أن تتغير الأمور لأن عبارة “حظاً أوفر ” تكررت كثيراً ولسنوات طالت ولابد من وضع حد لها، وإعادة الألقاب لسجل النادي والفرحة لجمهوره للاستثنائي الذي يستحقها.

وذكر مشرف السلة الاتحادية أن العزاء الوحيد الذي يخفف من وطأة ما حصل هو ذلك التغيير الإيجابي، والشخصية والروح القتالية حتى الأجزاء الأخيرة من الثانية التي ظهر بها الفريق الذي يستحق جميع لاعبيه أن يرتدوا قميص نادي الاتحاد.

وأوضح مصري أن الفريق سيخلد للراحة لمدة عشرة أيام، قبل معاودة نشاطه التدريبي استعداداً لمسابقة كأس الجمهورية وقبلها سيجتمع بالكابتن محمد أبو سعدى لسبر جاهزيته ومدى رغبته و استعداده لقيادة الفريق.