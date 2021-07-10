مقتل أحد مسؤولي ميليشيا (قسد) في بلدة الكسرة بريف دير الزور

تتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق الجزيرة السورية بالتوازي مع تصعيد الميليشيا اعتداءاتها على المدنيين واختطافها العديد من الشبان بحجج وذرائع واهية وسوقهم إلى معسكرات تدريب للقتال في صفوفها.

حيث قتل مسؤول محلي من ميليشيا “قسد” عبر إطلاق الرصاص عليه في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي. وذكرت مصادر محلية أن مسؤولاً إدارياً لدى ما يسمى “مجلس إدارة الشعب” التابع لميليشيا “قسد” قتل بهجوم بالأسلحة الرشاشة أثناء تجوله في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

في الأثناء داهمت ميليشيا (قسد) عدداً من أقسام مخيم الهول الذي تسيطر عليه بريف الحسكة الشرقي واختطفت 6 من المقيمين فيه.

وذكرت مصادر محلية أن“مجموعات مسلحة من الميليشيا داهمت أقساماً في مخيم الهول واختطفت 6 أشخاص واقتادتهم إلى مراكزها القريبة”.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا (قسد) المدعومة منها آلاف المهجرين نتيجة الإرهاب في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.