الصين وكوريا الديمقراطية تؤكدان رغبتهما بتعزيز التعاون والصداقة

أكدت الصين وكوريا الديمقراطية رغبتهما في تعزيز وتوسيع التعاون والصداقة القائمة بينهما.

وتبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون اليوم رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 60 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

وقال شي في رسالته إن “الصين وكوريا الديمقراطية دعمتا على مدى الستين عاماً الماضية بعضهما بقوة وتكافحان يداً بيد لتعزيز الصداقة والأخوة بينهما كما أنهما حافظتا على السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي” منوهاً بالتحولات الكبيرة في المشهد العالمي على صعيد التوازن والعلاقات الدولية.

وأعرب شي عن استعداده للعمل مع كيم لتعزيز الاتصالات الاستراتيجية ورفع التعاون الودي لمستويات جديدة لجلب المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما” مجدداً دعم الصين بقوة لكوريا الديمقراطية في تنمية اقتصادها وتحسين رفاهية شعبها.

بدوره قال الرئيس الكوري الديمقراطي في رسالته إن “توقيع المعاهدة أظهر للعالم الإرادة الحازمة للحزب الشيوعي الصيني وحزب العمل الكوري الديمقراطي وكذلك لحكومتي وشعبي البلدين في تعزيز التنمية طويلة الأجل بينهما التي تم توطيدها بالدماء على أساس قانوني متين” مبيناً أن البلدين “كتبا تاريخاً يفخر به من الصداقة من خلال الدعم والمساعدة المتبادلين”.

وأشار كيم إلى أنه “في السنوات الأخيرة وفي مواجهة المشهد الدولي المعقد والمتغير باستمرار استمرت الثقة والصداقة بين البلدين في النمو بشكل أعمق وتقدمت العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى” مشدداً على أن الموقف الثابت لحزب العمل الكوري وحكومة كوريا الديمقراطية يكمن في مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات الودية والتعاونية بين البلدين والتي تعد كنزاً مشتركاً للجانبين.