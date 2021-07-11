المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الهند لدى سورية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد الأحد السفير ماهيندر سينغ كانيال وتسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية الهند لدى الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في كل المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وعبر الوزير المقداد عن ارتياحه للمستوى العالي من التنسيق القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المحافل والمجالات وعلى جميع المستويات.

وجدد الوزير المقداد التعبير عن تقدير سورية الكبير للموقف الهندي الداعم لها في مواجهة الحرب الإرهابية المفروضة عليها والرافض لكل محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية مؤكداً تطلع سورية والعديد من دول العالم للمزيد من الدور الهندي الفاعل على المستوى الدولي للدفاع عن مبادئ العدالة والقانون الدولي ومنع محاولات الهيمنة التي تحاول بعض الدول ممارستها في العديد من المناطق حول العالم ومشيداً في هذا الصدد بالدور الإيجابي الفاعل للسياسة الهندية اثناء عضويتها في مجلس الأمن.

بدوره عبر السفير ماهيندر سينغ كانيال عن سعادته البالغة لوجوده في دمشق وعن امتنانه لما لقيه من ترحيب منذ وصوله إليها مؤكداً سعيه للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصاً السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ومشيداً بما تحقق سابقاً في هذه المجالات وبأهمية البناء عليه لما فيه خير البلدين الصديقين وفي هذا المجال قدم السفير بعض الجوانب المهمة التي يسعى للعمل عليها لتعزيز العلاقات الثنائية بين سورية والهند.

وأكد استعداد بلاده لدعم سورية ومساندتها من خلال المشاركة الهندية الفاعلة في مكافحة الإرهاب وفي تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السوريون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والسفير رضوان لطفي مدير إدارة آسيا والسفير سامي سلامة مدير إدارة المراسم والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام ويزن الحكيم من مكتب الوزير.