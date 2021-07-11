مهرجان براعم الأمل يفتح باب التفاؤل بمستقبل المصارعة

في سابقة بتاريخ اللعبة، أقام اتحاد المصارعة مساء أمس مهرجان براعم الأمل بمشاركة نحو 125 لاعباً مثّلوا ثمانية أندية هي: (الجيش، قدسيا، الشرطة، البريقة، النبك، النصر، قارة، بردى) الذي استضافته صالة تشرين الرياضية في دمشق، شمل الفئة العمرية تحت 10 سنوات التي لا تكون لها عادة بطولات للجمهورية، كما جرى على هامشه تكريم عدد كبير من الخبرات والكوادر النشيطة والأبطال السابقين.

رئيس اتحاد المصارعة محمد نور الدين العلي أكد لـ “البعث” أن المهرجان هو الخطوة الأولى نحو بناء اللعبة من القواعد وفق أسس صحيحة، مبيّناً أن العدد الكبير من اللاعبين المشاركين من ثلاث محافظات فقط يدل على مدى الشعبية المتزايدة للعبة التي تعطي الأمل بمستقبل واعد.

وأشار العلي إلى أن المهرجان مجرد بداية لمزيد من البطولات لهذه الأعمار التي تحتاج للعناية والاهتمام، كاشفاً عن وجود مجموعة من المواهب التي انتقتها الخبرات التي حضرت، وسيتم إعطاؤها الاهتمام اللازم من دعم مادي ومعنوي ومعسكرات تمهيداً لتشكيل منتخب وطني لهذه الفئة.

وأوضح العلي أن فكرة تكريم الكوادر النشيطة والأبطال السابقين والخبرات جاءت من باب الوفاء والرغبة في الاستفادة من كل الآراء والرؤى، وهذا يدل على أن أجواء العمل صافية وخالية من أية مشاكل، مشدداً على أن باب العمل مفتوح للجميع دون شروط كون المصلحة العامة مفضّلة على أي خلاف شخصي أو اختلاف في وجهات النظر.

“البعث“