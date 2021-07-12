ألعاب القوى الحموية تختبر جاهزية لاعبيها

حماة- منير الأحمد

أقامت اللجنة الفنية الفرعية لألعاب القوى في حماة على مضمار الملعب الرئيسي بمدينة الباسل في حماة بطولة المحافظة لفئات الأشبال والشبلات والناشئين والناشئات والشباب والشابات، وذلك بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة مثّلوا أندية: (سلمية، محردة، شرطة حماة، الطليعة، مرج مطر، كفربهم، قمحانة، معردس)، إضافة للمركز الرياضي والتدريبي في المحافظة.

رئيس مكتب الألعاب الفردية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحماة عبد القادر قوجة أكد لـ “البعث” أن البطولة تأتي كجزء من خطة العمل لدعم الأندية وتحفيزها لإعادة تفعيل اللعبة في كافة المناطق التي كانت تمارسها سابقاً، وتوقفت بسبب الأزمة، مع دعم وتطوير الأندية التي بقيت مستمرة، مبيّناً أن المعنيين برياضة حماة قاموا بزيارات ميدانية لبعض الأندية: (سلمية، محردة، كفربهم)، وتم اللقاء مع إداراتها للاتفاق على صيغة عمل تضم الاتحاد الرياضي ممثّلاً بلجنته الفنية، ومديرية التربية، والموجهين التربويين في المناطق لجذب كادر من طلاب كلية التربية الرياضية، والأساتذة الخريجين، والتبني والدعم من قبل إدارات الأندية للكوادر التي تريد العمل في هذه اللعبة.

وأشار قوجة إلى أن هذه الأندية حصدت ثمرة المرحلة الأولى، وستبدأ في المرحلة المقبلة بالانتقال من الاهتمام بالكم والعدد إلى مرحلة الانتقاء، أي الاهتمام بالكيف والنوع، وسيتم العمل على استضافة دورة في القريب العاجل لتطوير المدربين العاملين في جميع الأندية بالمحافظة.