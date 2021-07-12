التحضير لفعاليات معرض الزهور الدولي..” نمطاً للسياحة الشعبية”

دمشق – عبد الرحمن جاويش

بدأت وزارة السياحة بالتحضير لفعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الحادية والأربعين في حديقة تشرين بدمشق من تاريخ 18/7 لغاية 3/8 وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة ومحافظة دمشق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح مدير سياحة دمشق بسام مارديني ل”البعث” أن المديرية ومن خلال كوادرها تتواجد بالموقع وتقوم بالتجهيزات المناسبة في الأجنحة والمشاتل والمسطحات، مشيراً إلى مشاركة المنتجين المحليين منتجي أزهار القطف وشركات إنتاج الزهور والشركات التي تعنى بالتجهيزات الخاصة بالمشاتل ومربي النحل ومنتجات الوردة الشامية ومنتجات النباتات الطبية والعطرية, حيث يبلغ عدد الأجنحة المشاركة 50 جناحاً و 11 مسطحاً أخضر, ستقوم بعرض مجموعة واسعة من أزهار القطف ونباتات الزينة وبعض الصناعات المتممة لصناعة الزهور وتنسيق الحدائق, كما يضم المعرض أجنحة للأمانة السورية للتنمية ووزارات الثقافة والإدارة المحلية واتحاد غرف الزراعة واتحاد غرف السياحة.

وبين مدير السياحة أنه تم توجيه دعوة إلى مجموعة من الدول العربية منها لبنان والعراق والأردن ومصر والسودان, وتسعى الوزارة من خلال المعرض لتطوير صناعة الزهور في بلادنا وتطوير التعاون والتبادل الخبرات بين الدول العربية, في هذا المجال يترافق المعرض مع مجموعة يومية من الفعاليات العلمية والثقافية والفنية, إضافة لإقامة نشاطات للأطفال ومسرح وألعاب وفرق فنية فلكلورية وهناك حفلات فنية للشباب وسينما الهواء الطلق والتي ستعرض مجموعة من الأفلام المثارة من وزارة الثقافة والحائزة على جوائز فنية دولية, ويشارك على هامش المعرض مجموعة من الحرفيين يقومون بعرض منتجاتهم التراثية وبعض الصناعات التقليدية المرتبطة بصناعاتهم, كما يدعم المعرض مجموعة من النساء الريفيات التي تعمل في مشاريع صغيرة للتنمية الريفية, وبذلك يعتبر معرض الزهور الدولي معرضاً للأسرة بامتياز, ونمطاً من أنماط السياحة الشعبية والداخلية, حيث يعتبر نشاطاً سياحياً في فترة الصيف هذا العام تحت شعار شام الياسمين تزهر من جديد.