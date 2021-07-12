بحضور السباعي.. المشاريع الصغيرة في ملتقى جامعة تشرين

اللاذقية – آلاء حبيب:

أقام فرع جامعة تشرين للحزب – مكتب العمال و الاقتصادي الفرعي الملتقى الحواري الثاني حول ” المشاريع الصغيرة بين الواقع و الطموح ” في صالة المكتبة المركزية في الجامعة بحضور الرفيق المهندس عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الإقتصادي المركزي، الذي أكد على الأهمية النوعية للملتقيات الحوارية في تبادل الرؤى والأفكار والتصورات حول القضايا الاقتصادية، وخاصة أننا نعيش ظروف حرب ظالمة إرهابية واقتصادية، وأضاف: علينا نشر ثقافة المشاريع الصغيرة، مشيراً ‘لى أنه عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير، فالفلاح يعاني والمستهلك يعاني والحلقة الوسيطة هيي المستفيدة، فنحن نحاول إلغاء هذه الحلقات، ولكن لا بد من تضافر جهود المجتمع.

وتضمن الملتقى محورين كان أولهما الدور التنموي للمشروعات الصغيرة تحدث به الدكتور إيهاب اسمندر المدير العام لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضح من خلاله محاور ومبادئ العمل والبيئة التمكينية وضرورة رعاية الدراسات والبحوث ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وقد بيّن أن المشاريع الصغيرة هي كل نشاط إقتصادي يحقق غاية معينة، وهي مهمة لخلق عدد كبير من فرص العمل وامتصاص البطالة والإنعكاس بشكل إيجابي على الدخل، وعرض المشاكل التي تواجهها المشاريع الصغيرة من مالية وإدارية وإنتاجية ومشكلات بالمحاسبة والمشاكل التسويقية وهي الأهم والأخطر.

وفي المحور الثاني، الذي تضمن المشاريع الزراعية الصغيرة واقع ومعوقات، أوضح الدكتور علي سلطانة استاذ في كلية الزراعة أنه بإنخفاص العمل تزداد مشاكل المجتمع، وبسبب الظروف الأخيرة والحالية جعلت الغذاء الهم الأساسي بالدرجة الأولى، واستعرض أهمية الزراعة والعودة إليها بما أن سورية بلد زراعي بالدرجة الأولى فتحدث عن زراعة الخضار والنباتات الطبية والعطرية وزراعة الأسطح والزراعات العضوية والمائية كما تكلّم عن المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين ومشاكل الإستزراع السمكي والعجز الغذائي بالنسبة للأسماك كما أضاف أن تطوير القطاع الزراعي يحتاج لتطوير القطاع الصناعي.

وتضمن الملتقى العديد من المداخلات كان من ضمنها ماهي الأعمال التي قامت بها الهيئة لحل المشاكل التي عرضتها و مراقبة المشاريع الصغيرة ومتابعتها وأهمية التركيز على المشاريع الزراعية وغيرها الكثير.

وأكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم خلال الملتقى أن المشاريع الصغير ومتناهية الصغر متواجدة منذ عام ٢٠١٤، وتحدّث أيضاً عن أهمية الجامعة وأهمية كوادرها العلمية.

أدار الملتقى الدكتور محسن داود رئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرعي، وحضره الرفيقان أمين فرع جامعة تشرين للحزب د. ميرنا دلالة و أمين فرع اللاذقية للحزب هيثم اسماعيل ونائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية وقيادات الفرع وأعضاء الهيئة التدريسية وحشد من الحضور.