رغم غياب اتحاد الفلاحين.. تسويق /١٢٠/ طناً من دراق القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

رغم الغياب التام لاتحاد فلاحي القنيطرة وعدم وجود تسويق ممنهج بلغت الكميات المسوّقة من الدراق في المحافظة /١٢٠/ طناً.

وأوضح مدير الزراعة المهندس أحمد ديب أن المساحة المزروعة بأشجار الدراق رياً بلغت /235/ دونماً ومردود الشجرة الواحدة /20/ كغ، بينما بلغت المساحة المزروعة بعلاً /294/ دونماً ومردود الشجرة الواحدة /15/ كغ.

وذكر ديب أن الأصناف المزروعة من أشجار الدراق في المحافظة تتنوّع بين “المخملي والزهري والغريبة وأبو صرة”، موضحاً أن الأسعار المجزية للدراق ساهمت بشكل فعّال وكبير في زيادة دخل الفلاح وتحسين وضعه المادي والاقتصادي.

يُشار إلى أن زراعة أشجار الدراق من الزراعات الحديثة في محافظة القنيطرة مقارنة بأشجار الفاكهة الأخرى كالكرز والتين والتفاح، ونظراً للجدوى الاقتصادية من محصول أشجار الدراق، اهتمّ الفلاحون بزراعتها بشكل كبير وبمساحات مناسبة، ساعدهم في ذلك الدعم الحكومي بتوزيع أشجار الدراق مجاناً، إضافة إلى تحمّلها طبيعة المناخ المتوسطي وملاءمة التربة لزراعتها، وتوفر مصادر المياه بشكل كافٍ، وخاصة في قرى الريف الشمالي من المحافظة.