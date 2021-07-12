عدم توافر مستلزمات غسيل الكلى بمركز الصنمين يضغط على المشفى الوطني

درعا- دعاء الرفاعي

تزداد معاناة مرضى الكلى في مدينة الصنمين عندما يضطرون لشراء مستلزمات الغسيل المفقودة بمركز العيادات الشاملة في المدينة نتيجة عدم توافرها، حيث أوضح أحد المرضى أن كل مريض يدفع حوالي 150 ألفاً أسبوعياً من أجل إتمام عملية الغسيل، خاصة في ظل قلة مراكز غسيل الكلى في الصنمين، وحصرها بمبنى العيادات الشاملة، فيضطر بعض المرضى للذهاب إلى مشفى درعا الوطني، وتكبّد مشقة الطريق والأعباء المادية لإجراء عمليات الغسيل.

في ظل ارتفاع ارتفاع مستلزمات غسيل الكلى غير المحتملة من قبل العديد من المرضى، يضطر المرضى للانتظار ومعاناة الألم وربما الوفاة بسبب عدم توفر المواد في المشافي العامة، ولا يقتصر الأمر هنا على الصنمين فحسب، إذ يعاني من يتلقى العلاج في مشفى درعا الوطني من أعباء مالية كبيرة من خلال شراء الفلاتر التي يصل سعرها إلى ٥٠ ألفاً، والأبر إلى ١٠ آلاف ليرة، كل ٣ جلسات غسيل أسبوعياً.

مدير صحة درعا الدكتور أشرف برمو عزا غياب المواد إلى التأخير بتزويدها من مديرية الأمراض المزمنة بوزارة الصحة نتيجة الموافقات والروتين بالمعاملات والعقود، مؤكداً أنه في حال تزويد المديرية بالمستلزمات سيتم على الفور توزيعها بشكل عادل على المشافي والمراكز والعيادات الشاملة ضمن برنامج غسيل الكلية .

مدير الصحة لم يحدد موعداً لورود المواد من الوزارة، مبيّناً أن الأدوية متوفرة باستثناء الفلاتر التي يتراوح سعرها ما بين ٥٠ إلى ٦٠ ألفاً.