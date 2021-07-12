متحف الأوهام في إيطاليا

على بعد خطوات من محطة القطار الرئيسية لمدينة ميلانو الإيطالية، افتتح “متحف الأوهام” لكل محبي ألعاب الترفيه المعتمدة على الخداع البصري، بعد تصميمه لأول مرة على يد روكو زيفكوفيتش في العاصمة الكرواتية زغرب في عام 2015 ثم إنشائه في 32 مدينة حول العالم في 5 قارات، منها دبي، وباريس، وشيكاغو، والقاهرة، ويعد متحف الأوهام دعوة لاكتشاف كيف يمكن أن تخدعنا الحواس في 5 حجرات، على سبيل المثال في غرفة مغطاة بالمرايا تعيد إنتاج الصور إلى ما لا نهاية، وأخرى محتوية على نفق يدير الرأس ليمنح الجسم الشعور بعدم التوازن، ثم حجرة تدور لتلعب بالخيال بفضل دوران 90 درجة، في مكان يمكن لكل محبي الخداعات البصرية والألغاز الاستمتاع بوقتهم في مساحات مخصصة للخيال.

متحف الأوهام هو مساحة مفتوحة للجمهور، حيث يمكنهم الجري والقفز والضحك والصراخ والتقاط الصور الغريبة، في ساعة فقط، هي المدة الزمنية والحد الذي يسمح للعقل البشري بهذه التجربة الفريدة، ويضم المتحف أكثر من 70 من عوامل الجذب والترفيه، مما يخلق رحلة تتراوح ما بين علم النفس والرياضيات والعلوم وعلم الأحياء، كما يريد المتحف أن يحفز التفكير، إذ يتيح فهم مقدار المتعة التي يمكن الاستمتاع بها عندما ترى العين شيئاً لا يدركه الدماغ تماماً.