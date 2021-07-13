“داعش” يعيد تجميع صفوف إرهابييه

تقرير إخباري

أكد تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه بعد أربع سنوات من هزيمة إرهابيي “داعش” في معركة الموصل، يعيد إرهابيو “داعش” تجميع صفوفهم في العراق، وقد باتت مجموعات صغيرة من الإرهابيين تهاجم نقاط تفتيش عسكرية وأمنية وتغتال قادة محليين وتهاجم شبكات لنقل الكهرباء ومنشآت نفطية.

“داعش” الآن في وضع “القاعدة” نفسه بعد هزيمتها في عام 2009 التي اختفت “تحت الأرض” لإعادة تجميع صفوف إرهابييها وتنظيمهم، وقد استغرق الأمر منهم أقل من ثلاث سنوات ليعودوا إلى السطح.

يؤكد التقرير أن أعداد مقاتلي “داعش” بات صغيراً مقارنة بما كانوا عليه عندما سيطروا على مساحات شاسعة من العراق، والسبب يعود إلى حرمانهم من الدعم المحلي في المدن والبلدات بعد الدمار الذي ألحقوه بالمجتمعات، ولأنهم غير قادرين على السيطرة على الأراضي في مواجهة القوات الحكومية الأكثر تفوقاً، ولذلك لجؤوا إلى نمط حياة الرحل، وفقاً لزعماء القبائل المحلية.

ومع استنزاف مواردهم المالية باتوا يبحثون عن مأوى في الجبال والوديان ويتحركون باستمرار حتى يتمّ حشد الموارد الكافية والرجال لتنظيم هجوم على القرى والبلدات. ولذلك يحاول تنظيم “داعش” اليوم السيطرة على منطقة تعتبر حساسة جداً لإعادة تمركزهم وتجميع مقاتليهم من جديد، هذه المنطقة هي مثلث من الأرض بين كركوك في الشمال وبيجي في الغرب وسامراء في الجنوب، حيث تأتي أهمية هذه البقعة بالنسبة للتنظيم لأنها في وسط العراق وتربط التلال والجبال في الشرق وهي مكان مثالي للاختباء، إذ أن الصحارى في الغرب من شأنها أن تؤدي إلى سورية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن أعداد الإرهابيين صغيرة في الوقت الحالي، إلا أنهم يعملون على إعادة تهيئة الظروف التي سمحت لهم بالسيطرة على المنطقة ليتمكنوا قريباً من تجميع صفوفهم.

ويختم التقرير إذا تمّ ترك إرهابيي التنظيم من دون رادع فسيتمكنون قريباً من إعادة تنظيم صفوفه وإعادة تجميع مقاتليه.

هناء شروف