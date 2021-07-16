توقيع كتاب “نون وما يعصفون” في اتحاد الكتاب العرب

أقام اتحاد الكتاب العرب بدمشق حفل توقيع كتاب “نون وما يعصفون” للسفير اليمني في دمشق، عبد الله علي صبري، وندوة للإضاءة على مضمون الكتاب.

د. محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب أشار إلى المشتركات العديدة التي تجمع ما بين الهم اليمني والهم السوري، كما تتقاطع الحرب على اليمن في كثير من تفصيلاتها وتفاصيلها مع الحرب على سورية، وأضاف: لدى الشعب اليمني كثير من عزة النفس والإباء والكبرياء والصمود والذهاب في الحرب إلى نهايتها حتى تحقيق النصر، كما الشعب السوري في تصميمه على الانتصار، خاصة أن السفير اليمني قد فجع بأولاده ووالدته، لكن ذلك زاده قوة وصلابة وثباتاً في مواقفه الوطنية، ونحن عندما نقيم ندوة عن كتاب يؤرخ الحرب على اليمن، فإنما نقيم ندوة عن الحرب على سورية أيضاً، وتأتي هذه تأكيداً على ثبات اتحاد الكتاب على المواقف القومية والوطنية، فهو منذ تأسيسه كان دائماً قريباً من القضايا العربية والإنسانية ومدافعاً عنها.

أوراق سياسية وإعلامية

واستعرض السفير اليمني أهم “أوراقه السياسية والإعلامية” حول الجرائم السعودية الأمريكية في اليمن، وحربهم الإعلامية التي استهدفت إعلامهم الوطني وتعاملت مع بناه كأهداف عسكرية. وقال: الكتاب ينقسم إلى شقين، أولهما “الإعلام والعدوان” الذي يدور حول الحرب التضليلية والنفسية التي استهدفت مؤسساتهم الإعلامية، وحجبها والتشويش عليها، واستهداف بناها التحتية بالغارات الجوية وتدميرها، الأمر الذي فرض على الإعلام اليمني أن يكون على مستوى التحدي، فينقل الحقائق والوقائع كما هي، ويوثّق الصمود اليمني وجرائم وانتهاكات العدوان بحق المدنيين، ومخاطبة الخارج بالمستجدات الميدانية.

أما الشق الثاني الذي أسماه السفير “العدوان والسلام”، فيدور حول محاولة شرعنة العدوان، ويتطرق إلى تعقيدات الحل السياسي والمشكلات الأمنية المرتبطة بها، ويؤكد أن العمل العسكري لا يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي.

رؤية وطنية

وبينت نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق د. نهلة عيسى أن الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات والدراسات والحوارات التي أجريت مع السفير على مدار ست سنوات، قدم خلالها رؤية وطنية عن حقيقة ما يجري في اليمن، وأضافت: “الكتاب دراما تسجيلية وتوثيقية، وفيه تحليل موضوعي يشكل في مضمونه جهداً فكرياً ووجدانياً، ومؤلفه ليس مجرد إعلامي، بل هو رجل دفع ثمن مواقفه ودفاعه عن اليمن ثمناً باهظاً على المستوى الشخصي، إذ فقد أولاده ووالدته، وبالرغم من ذلك لم يتخل عن نضاله ضد العدو.

نصر قريب

وبين د. معتز القرشي، كاتب ومحلل سياسي ومستشار صحفي في السفارة اليمنية الدكتور معتز القرشي الانتباه أن الكتاب قدم صورة بانورامية بطابع توثيقي لما يحدث في اليمن من فظائع، وقال: “لقد تأكد لكل ذي لبّ أن المواقف الدولية لا تستند إلى القيم والأخلاق بقدر ما تعتمد على المقايضات والمصالح المتبادلة وأن العالم في النتيجة لا يحترم سوى الأقوياء، وسينتصر شعبنا عمّا قريب وسنرى الدول والمنظمات، التي خذلتنا اليوم، تعتذر غداً وتبحث عن فرصة جديدة وصفحة جديدة، إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً”.

علاء العطار