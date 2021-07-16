الشبان الفلسطينيون يتصدّون لاعتداءات الاحتلال في القدس ونابلس

تصدّى شبّان فلسطينيون لقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس وبيت دجن شرقاً، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه عالجت تسع إصاباتٍ في بيتا، بينها ثلاث بالرصاص الحيّ.

وفي السياق، أُصيبَ أربعة مواطنين بالرصاص المطاطي خلال التصدّي لقوات الاحتلال في بيت دجن شرقي نابلس، بالإضافة إلى تعرّض العشرات لحالات اختناق.

تأتي هذه المواجهات بعد أن قام جنود الاحتلال فجراً بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بكثافة في اتجاه المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي في بلدةِ بيتا، بعد أن أشعل الشبان النيران قرب البؤرة المقامة في أراضي الجبل.

وكان الفلسطينيون تصدّوا الخميس لاعتداءات قوات الاحتلال داخل قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية، وفي بلدةِ بيتا جنوبيّ نابلس.

ورفع ناشطون فلسطينيون في القدس المحتلة أعلام فلسطين على أسوار المدينة، في خطوة أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي.

وتناقل روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصوَّرة تُظهِر أعلام فلسطين على الأسوار القديمة، في منطقة باب العامود، قبل أنْ تنزعها قوة للاحتلال.

وكانت مدينة القدس شهدت حالة من التوتر في أعقاب استيلاء مستوطنين على قطعة أرض وغرفتين سكنيتين في حي وادي حلوة في بلدة سلوان.

وتشهد القدس المحتلة، منذ نحو شهر، هجمة عنيفة تشنّها قوات الاحتلال بالتعاون مع المستوطنين لتهجير الفلسطينيين المقدسيين من عشرات الوحدات السكنية، وخصوصاً في بلدة سلوان التي يواجه سكان 6 أحياء فيها تهديدات بالتهجير والهدم.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة حزما في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في المظاهرة التي خرجت في منطقة الثغرة غرب البلدة تنديداً بشق الاحتلال طريقاً استيطانياً على أراضيها ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك أصيب العشرات جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ووفقاً لـ (وفا) فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

في سياق متصل أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة ضد الاستيطان غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الرأس غرب سلفيت وأطلقت قنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت رفضا لمخططات الاحتلال بالاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين واقامة بؤر استيطانية ما أدى إلى اصابة العشرات منهم.