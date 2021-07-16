اليوم في حمص.. هل يفعلها الكرامة ويتوج بلقب دوري السلة للمرة الأولى؟

بات فريق الكرامة على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب دوري الرجال لكرة السلة للمرة الأولى بتاريخه، وهو بحاجة اليوم للفوز على ضيفه الوحدة ليحقق اللقب الأغلى لسلة النادي، في المباراة التي تستضيفها صالة غزوان أبو زيد بحمص الساعة السادسة مساء، وهي الثانية من سلسلة الدور النهائي، ومن المتوقع أن تشهد إثارة وندية وحضورا جماهيريا كبيرا. ويدرك الوحدة أهمية المباراة وتعويض خسارته بالذهاب 64 – 79 ليفرض على الكرامة لقاء ثالثا وفاصلا، لكن ما قدمه الفريق في المباراة الأولى يختلف كليا عما قدمه في الدور نصف النهائي أمام الجيش، فلم يكن لاعبوه بالفورمة، ورغم ذلك فإن الأمل ما زال موجود لتحقيق الفوز إن عرف لاعبو البرتقالي إيقاف خطورة لاعبي الكرامة خاصة تحت السلة.

الكرامة يدخل المباراة واضعا نصب عينيه الفوز ولا شيء آخر، كما أنه يحلم بالتتويج الأول له ليضع اسمه بين كبار الأندية التي أحرزت لقب الدوري (وسيكون النادي الخامس الذي يتوج بالدوري)، وهو فنيا يتقدم على الوحدة، ويملك من المقومات ما يؤكد أحقيته باللقب هذا الموسم، وإن لعب الفريق كما لعب في مباراة الذهاب فإن الفوز سيكون حليفه.

مدرب الكرامة خالد أبو طوق لم يخف في تصريح لـ “البعث” صعوبة المباراة، خاصة وأن المستوى الفني للفريقين متقارب، ومن الصعب التكهن بمن سيفوز بالمباراة، مؤكداً أنه فريقه سيلعب بتركيز عالٍ، وسيعمل على الحد من خطورة لاعبي الوحدة منذ بداية المباراة، كما فعل بمباراة الذهاب.

وأضاف أبو طوق: الوحدة من الفرق التي يحسب لها ألف حساب ولديه لاعبون قادرون على تحويل نتيجة المباراة بأي لحظة، ورغم ذلك لدي ثقة كاملة بلاعبي الفريق لتحقيق الفوز، ويفصلنا مباراة واحدة فقط للتتويج باللقب الأول للنادي بالدوري.

الجدير بالذكر أن الوحدة يتطلع لتحقيق النجمة العاشرة حيث كان أخر تتويج له عام 2015، وسبق له أن توّج باللقب تسع مرات أعوام 1994 و1997 و1998 و1999 و2001 و2002 و2003 و2014. في المقابل، يطمح الكرامة للتتويج الأول في تاريخه ليصبح خامس فريق يدخل السجل الذهبي بعد الجلاء (29 لقباً)، والاتحاد (20 لقباً)، والوحدة (10 ألقاب)، والجيش (7 ألقاب).

عماد درويش