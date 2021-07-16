عودة لمخيمات الشبيبة الصيفية والزمن الجميل

طرطوس- محمد محمود:

تابعت البعث على مدار أيام النشاطات والفعاليات المنفذة في مخيمات شبيبة الثورة التي عادت بعد سنوات من الانقطاع لتفتح نافذة أمل جديدة وواعدة للشباب في عطلتهم الصيفية عبر تنمية مهاراتهم ومواهبم من قبل مشرفين مختصين، وفي إطار تنمية الروح التعاونية والعمل الجماعي لديهم.

ورغم أن التجربة كانت لفترة وجيزة نسبياً “أسبوع واحد” حيث انطلقت يوم الاثنين ١٢ تموز في مكانين من المحافظة بالتزامن ضمن مدينة طرطوس ومنطقة صافيتا، إلا أنها شكلت بداية واعدة لحالة يجب أن تعمم بحسب المعنيين لتنمية روح التعاون، وملء وقت الفراغ عبر أنشطة اجتماعية ومنوعة.

تنمية مجتمعية

عدنان غانم أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس أكد للبعث أننا اليوم في إطار تنفيذ المخيمات التربوية النوعية لشبيبة الثورة، التي تقام بالتنسيق بين اتحاد الشبيبة ووزارة التربية، بهدف العمل على ملء أوقات فراغ رفاقنا الشبيبيين بما هو مفيد ومثمر، وتجلى ذلك من خلال برنامج المخيم الذي غطى مواهب عديدة لدى رفاقنا الشبيبين (رياضة -موسيقى- تمثيل- رسم) وتنمية مهارات الحياة العامة التي تنمي شخصية الرفيق الشبيبي، فنحن عبر هذه المخيمات نعزز ثقافة العمل التطوعي بمجموعة من الأعمال التي نفذناها أثناء المخيم ومنها مثلاً زيارة لمدينة طرطوس القديمة، ما يرفع حس الوعي وحب الوطن لدى رفاقنا، ويحقق التنمية المجتمعية، والوعي الوطني بنفس الوقت، وأكد أن التطوع هو ميزة هذه المخيمات فالمشاركة الكثيفة دليل رغبة من رفاقنا الشبيبيين بعودة هذه المخيمات والنشاطات، ونحن لدينا مجموعة جديدة من المخيمات من المقرر انطلاقها بعد مدة خارج مدينة طرطوس في منطقة الشيخ بدر لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. في حين أن المعسكرات الحالية منفذة في قطاع أربعة روابط وهي: روابط المدينة الأولى والثانية ورابطة الشهيد باسل الأسد ورابطة المنطقة الثانية الريف المجاور لطرطوس.

تعزيز المهارات

حسن حسن قائد معسكر تجمع الشهيد عبد اللطيف يونس غانم بين أن المعسكرات الحالية غنية ومنوعة وتحمل الكثير من الفائدة للطالب في هوايات عدة (موسيقى- رسم- تمثيل- رياضة- شطرنج- دفاع مدني) حيث شارك ضمن المعسكر أكثر من ٧٠ طالباً وطالبة في تنمية هذه المهارات ومن المقرر أن يكون هناك معرض رسم في ختام المعسكر، والمعسكر كان فرصة لاكتشاف مواهب الطلاب والمطلوب متابعة هذه المهارات، إضافة لذلك بين أن المعسكر تضمن تعليم الطلاب لتدريبات الدفاع المدني والتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، وتمنى أن تكون مدة هذه المعسكرات طويلة نسبياً لتنفيذ أنشطة أكثر تنوعاً، كما طالب بالعمل على تأمين وسائل نقل للطلاب لزيادة المشاركة من جهته.

عدنان يونس “مشرف على المعسكر” أكد أن عودة الطلاب لهذه المعسكرات واللهفة التي أبداها معظمهم يبين ضرورة استمرار تنفيذها خاصة في ظل غلاء الدورات الصيفية، فنحن نعمل على تقديم بيانات كاملة للمواهب، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية.

دور تحفيزي

كما التقت “البعث” مجموعة من الطلاب والمشاركين ليتحدثوا عن تجربة المشاركة فتحدث فادي رحال، وهو مشرف ومشارك بتنشيط الرفاق على الأنشطة الرياضية، وتأمين الاحتياجات الرياضية، وقال: نحن نعمل على تحفيز الطلاب ليخرج المشارك بتحقيق أعلى قدر من الفائدة.

من جهته علاء نظام بين أن المشاركة كانت فرصة للتعرف على أصدقاء جدد وتنمية لموهبة الرسم لديه، في حين بين وديع عيسى أن التجربة الجديدة حالة كان ينتظرها الطلاب بلهفة في بداية كل موسم صيفي لكنها كانت تؤجل للظروف.

وتحدثت سوزان يوسف عن نشاطات كثيرة تم تنفيذها خلال المشاركة كانت حافزاً لهم لتطوير مواهبهم، في حين تمنت المشاركة سيرينا محمد أن تكون مدة هذه المعسكرات أطول لتحقيق أكبر قدر من الفائدة والمتعة.