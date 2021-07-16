مهرجان “الوفاء” الشعري ينطلق بنسخته الأولى

درعا- دعاء الرفاعي

نظم اتحاد الكتاب العرب في درعا فعاليات مهرجان الوفاء الشعري في دار الثقافة بدرعا، بمشاركة كوكبة من الشعراء منهم سمير المطرود، علوش عساف، جهاد الأحمدية، قحطان بيرقدار، ومنير خلف، حيث ألقى الشعراء المشاركون عدداً من القصائد الوطنية والوجدانية، بحضور عدد من الفعاليات الشعبية والوطنية وأبناء المجتمع المحلي والصحفيين والأدباء في المحافظة.

وأشار إبراهيم عباس رئيس اتحاد الكتاب العرب في المحافظة إلى أهمية هذا المهرجان الشعري والذي جاء مع اقتراب أداء السيد الرئيس بشار الأسد للقسم الرئاسي، مبيناً أن القصائد كانت تدور حول الوطن وكرامته وصموده في وجه كل التحديات، مرسخة في جانب منها قيمة الشهادة ونبل الشهداء، لافتاً إلى أن ما سيميز هذا النشاط الثقافي هو الاستمرارية والدورات المتلاحقة التي لم تتوقف عند حد معين، وستستمر فعاليات مهرجان الوفاء على مدى يومين.

وبيّن عدد من الشعراء أن الشعر ينبغي أن يكون حالة نعيشه بصورة دائمة طوال العام فهو منبع الجمال والحقيقة المدفونة والتي من واجبنا أن نظهرها للعلن كما تجلى ذلك في هذا المهرجان من تدفق مشاعر وأحاسيس وهذا هو قدر الإنسان الذي يبحث عن الحياة من قلب الرماد، مؤكدين أن مشاركاتهم جاءت ببعض الومضات المنوعة بين الموضوعين العاطفي والوطني معتبرين أن للشعر أهدافاً سامية وأن المهرجان حالة ضرورية في هذا الوقت.