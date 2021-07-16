موسكو تؤكد عدم جواز مساعدة المنظمات الإنسانية للإرهابيين

أكدت روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم على عدم جواز تقديم المنظمات الطبية والإنسانية أي دعم أو مساعدة للإرهابيين ولو بصورة غير مباشرة بما يؤدي إلى تقويض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين قوله خلال الجلسة “إن المهمة المعلنة المتمثلة في تهيئة الظروف لعمل المنظمات الإنسانية والكوادر الطبية بحد ذاتها لا يجوز استغلالها وجعلها مسوغا لعدم التزام الدول بتعهداتها في مكافحة الإرهاب” مضيفاً: “لا يجوز أن تقدم المنظمات الطبية والإنسانية المساعدة للإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر بما يقوض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب”.

وأشار كوزمين إلى أن “ما يثير القلق أكثر هو الوضع الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وأعوانهم” موضحاً أن “مهمة حماية كوادر المنظمات الإنسانية هناك تصبح أكثر تعقيداً حيث يتجاهل المسلحون القانون الدولي الإنساني وأي مبادئ إنسانية”.

وشدد كوزمين على أن “القضاء على الإرهاب لا يمكن إلا بجهود مشتركة وهذا يتطلب التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن تبرئة المتمسكين بعقائد التطرف والإرهاب”.