تعميم “الإدارة المحلية”يوقف مركز نقل كلفته ملايين الليرات في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

من المستغرب عدم السماح بتشغيل مركز متنقل لتزويد السيارات الشاحنة بالمازوت في مكتب نقل وتنظيم البضائع التابع لوزارة النقل في المنطقة الصناعية الجديدة في اللاذقية رغم وجود رخصة للمركز، مع وجود تجهيزات وخزانات وأدوات عمل جاهزة لتشغيل المركز لا يمكن شراء مثيل لها في يومنا الراهن بمئات ملايين الليرات السورية في ظل الأسعار الحالية.

ومع حصول مكتب نقل البضائع على الموافقات المطلوبة من وزارة النقل بشأن تشغيل المركز، إلا أنه اصطدم بتعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ينصّ على إيقاف الترخيص لمحطات الوقود.

وفي متابعة ميدانية لـ”البعث” أوضح مدير مكتب تنظيم ونقل البضائع فواز علشة أننا نريد الموافقة على مركز متنقل ولدينا رخصة نظامية صادرة بهذا الخصوص قبل صدور التعميم، وهذا مسموح قانوناً حيث يجيز القانون لنا بذلك، علماً أن الخزانات موجودة وقائمة فوق الأرض، لافتاً إلى أنه في حال عدم تشغيلها سوف تتلف ونخسرها ولن يكون بوسعنا الحصول على مثيل لها.

وأشار علشة إلى أن المازوت هو عصب حركة شحن البضائع، وأن هذه المحطة تعزّز عملنا كمكتب لنقل البضائع، ورغم أنها تمنع الاحتكار في السوق وتقدم خدمة كبيرة لأصحاب وسائقي السيارات الشاحنة، ويمكن أيضاً أن تخفّف من سعر تكلفة شحن البضائع، معتبراً أنه ليس لدى قطاع شحن ونقل البضائع مشكلة سوى تأمين المازوت، وفي كثير من الحالات يعتذر أصحاب الشاحنات عن النقل وتحميل البضائع لعدم توفر المازوت، ومع أنه تم تأمين صهريج لتزويد السيارات الشاحنة بمساعدة المحافظة ولاسيما خلال شحن مادة القمح والمواد الضرورية إلا أن المازوت هو المادة الوحيدة التي تكفل تشغيل منظومة شحن البضائع بالشكل المطلوب.

وبيّن علشة وجود صعوبة في تأمين السيارات لأن السائقين لا يحصلون على الكميات الكافية إلا بالسعر الحرّ في السوق السوداء، ولكن عندما يتمّ تشغيل المركز المتنقل لتوزيع المحروقات فإنه لن تكون هناك أية ذريعة أو صعوبة أمام أي سائق شاحنة لعدم شحن المواد والبضائع.

ولفت علشة إلى أنه يمكن من خلال تشغيل المركز تحقيق إيراد كبير وتوفير ووضع سعر خاص لمكاتب الدور، فعندما تكون هناك تسعيرة موحدة لسعر ليتر المازوت يتمّ دعم منظومة الشحن من خلال مكتب الدور وأيضاً السحب المباشر للبضائع، وخصوصاً بواخر الحبوب وأيضاً يخدم ذلك عمل جميع القطاعات العامة، التجارية والإنتاجية.

والجدير بالذكر أن الموافقات كاملة وجاهزة بهذا الخصوص من وزارة النقل، إلا أن تعميم وزارة الإدارة المحلية حول إيقاف منح التراخيص يحول دون تشغيل مركز توزيع المازوت مع أن المركز في جاهزية تامة للعمل.