“الأمم المتحدة بين التحديات والإصلاح” جديد حسين راغب

صدر عن دار الشعب للعلوم الإنسانية كتاب بعنوان “الأمم المتحدة بين التحديات والإصلاح” لمؤلفه حسين راغب الذي قدم له قائلاً:

انطلاقاً من صمود سورية الأسطوري، والمواقف التاريخية المشرفة للسيد الرئيس بشار الأسد في المطالبة بضرورة إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية ووكالاتها المتخصصة من أجل تكريس ديمقراطية العلاقات بين الدول، خاصة وأن العالم شاهد كيف أن الأمم المتحدة بواقعها الحالي كانت رأس الحربة في الحرب على سورية في المعركة الدبلوماسية والقانونية، وانطلاقاً من مسؤوليتي الفكرية التنويرية-يضيف الكاتب: وجدت لزاماً عليّ أن أقوم بالبحث والدراسة والتحليل في طبيعة الأدوار التي قامت بها الأمم المتحدة خلال العقود الماضية، في إطار مراجعة تحليلية معمقة مشيراً إلى طبيعة التحديات التي واجهت وتواجه عمل منظمة الأمم المتحدة، ومقترحاً خطة لإصلاح عملها، وكلي أمل أن أكون قد قاربت ولو بشكل جزئي الغرض الأساسي والدافع لتأليف هذا الكتاب.

يقسم الكتاب إلى أربعة فصول: الفصل الأول بعنوان: “الأمم المتحدة- مدخل تعريفي” تم فيه الحديث عن التطور التاريخي لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، والإطلاع على أهدافها ومبادئها وأجهزتها الرئيسية: (الجمعية العامة- مجلس الأمن- المجلس الاقتصادي والاجتماعي- مجلس الوصاية- محكمة العدل الدولية- الأمانة العامة).

“الأدوار الرئيسية للأمم المتحدة” هو عنوان الفصل الثاني الذي أشار فيه الكاتب إلى أبرز الأدوار الرئيسية للأمم المتحدة ودورها في مجال السلم العالمي، والآليات الخاصة التي أوجدتها من أجل حماية حقوق الإنسان وجهودها القانونية والدولية في مجال نزع السلاح.

الفصل الثالث جاء بعنوان: “التحديات العالمية المعاصرة أمام الأمم المتحدة” تناول فيه الكاتب أبرز التحديات المعاصرة على المستوى الدولي التي تواجه عمل الأمم المتحدة.

الفصل الرابع حمل عنوان: “إصلاح الأمم المتحدة” تناول فيه الكاتب أهم دواعي ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، وأهمية تعديل الميثاق بما يخدم عملية الإصلاح، والجهود الدولية ومبادرات الأمناء العامين أو مقترحات الدول، كما قدم المؤلف رؤية إصلاحية خاصة لإصلاح الأمم المتحدة.