التشكيليون السوريون: خطاب القسم رسم معالم المستقبل بوضوح

أكد الفنانون التشكيليون السوريون أن مستقبل سورية المنتصرة بدأت ترتسم ملامح بنائه من خلال خطاب القسم الذي أدلى به السيد الرئيس بشار الأسد محدداً أولوياتنا الوطنية في حماية ما يعزز حياة السوريين ويستعيد وطنهم عافيته بعد سنوات الحرب الظالمة.. ومن خلال التواصل مع رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين ومكاتب الفروع في المحافظات حصلت “البعث” على تصريحات من الفنانين التشكيليين وكانت البداية مع رئيس الاتحاد المهندس عرفان أبو الشامات الذي قال: يعتبر الفن التشكيلي ومنذ تأسيس نقابة الفنون الجميلة هو الرديف والمرآة لتطور الحياة في سورية، فقد شهد الحركة التصحيحية وعاصر منجزاتها وتمثل أهدافها وازدهر الفن مواكباً ومؤمناً بعقيدة حزبنا، حزب البعث العربي الاشتراكي، واليوم يعتبر خطاب القسم الدستوري مفصلاً حقيقياً في إبداع الفنان التشكيلي القادم لتحقيق ما نصبو إليه من إبداعات موازية للإنجازات الوطنية التي نعيشها من نصر وتحرير لكافة الأراضي السورية.

وأضاف أمين السر العام في الاتحاد الفنان غسان أحمد غانم: الفن هو الحياة والقسم الدستوري لسيادة الرئيس هو بداية جديدة لطريقنا في حياة شعارها “الأمل بالعمل” هو تتمة للانجازات الوطنية والقومية التي لطالما كان الفن التشكيلي عماداً رئيسياً بها ولعل خطاب سيادته بما تضمن من توجهات ورؤى مستقبلية في كافة المجالات أعاد لنا الحياة وعزز فينا الأمل بإعادة ازدهار ونهوض مستقبل سورية الحبيبة، فلنبدأ نحن الفنانين التشكيليين من جديد يداً بيد نحو غدٍ أفضل أساسه الفن وشعاره الأمل بالعمل.. مبارك للوطن والشعب والقائد..

ومن درعا صرح رئيس المكتب الفرعي الفنان نبيل أبو نبوت قائلاً: بدأت مرحلة الأمل بالعمل مع تأدية السيد الرئيس بشار الأسد للقسم بهذا اليوم الذي يعتبر بداية عهد جديد، وباسم اتحاد الفنانين التشكيليين- فرع درعا نتقدم بأحر التهاني للسيد الرئيس بهذه المناسبة ونعاهده أن يكون العمل مع نهضة فنية تشكيلية تعتمد شعار الأمل بالإبداع هو نبراس عملنا القادم فمبارك لوطننا وشعبنا في سورية بداية كتابة وجه التاريخ من جديد.

ومن حلب قالت الفنانة نوران جبقجي رئيس المكتب الفرعي للاتحاد: ثقتنا كبيرة بقائد الوطن بقيادة المرحلة الجديدة بعد أداء القسم والتي ستكون مرحلة متميزة للعمل من أجل الحفاظ على الوطن، والفنانون التشكيليون معنيون أكثر من غيرهم ومع الناس الشرفاء من أجل بناء هذا البلد كونهم يمثلون الشريحة المثقفة والعاملة من أجل غد مشرق يداً بيد مع قائد الوطن الرئيس بشار الأسد.

ومن محافظة طرطوس قالت الفنانة سعاد محمد رئيس المكتب الفرعي لاتحاد الفنانين التشكيليين: جاء خطاب القسم للسيد الرئيس بشار حافظ الأسد شاملاً ومفصلاً فقد تناول كل القضايا الداخلية والخارجية التي تعني المواطن السوري وخاصة ما يتعلق بالتحليل والفهم العميق لأسباب الحرب السورية والذي يجب أن يبنى عليه من أجل استشراف النهوض الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرحلة القادمة. كما أكد السيد الرئيس على ضرورة محاربة الفساد والعمل بشكل جماعي ومتضامن من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الواقع المعيشي للمواطن السوري، كما أكد سيادته على القوانين الوطنية والقومية المتعلقة بالقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، وبدورنا كفنانين تشكيليين سنكمل مسيرة قائدنا الرمز التي حملت عنوان “الأمل بالعمل” لإعلاء شأن الفن والإبداع والتميز وباسم جميع الفنانين التشكيليين في طرطوس نرفع أسمى آيات الولاء والعهد بمواصلة العمل بكل قوانا، وأننا سنتابع مشوار الفن السوري بكل ثقة وصمود وتعاون ومحبة ونبارك لسيد الوطن رئيساً لوطننا الحبيب سورية مهد الحضارات وبلد الفن والجمال والإبداع.

وأضاف الفنان فريد رسلان رئيس فرع اللاذقية: يعتبر خطاب القسم منهجاً ودليلَ عملٍ للسنوات القادمة بما تضمنّه من توجهات ورؤى مستقبليّة في كافة المجالات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادّية وشكلَ ارتياحاً شعبياً عاماً حيثُ عززَ الأملْ بحلّ مجمل المشاكل المعيشيّة بتركيزهِ على إنجاز المشاريع الاقتصادية والاستثماريّة ومكافحة الفساد، ممّا ينتج حالة من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، كما أكدّ على موضوع المواطنة والانتماء القومي وعلى العمل الجاد لتحرير كافة المناطق السورية التي يدنسها الإرهابيون ورُعاتهم، ومن كل ما تقدم ندرك انعكاس جو التفاؤل والاندفاع للعمل والعطاء لدى جميع شرائح المجتمع ومنهم الفنانون التشكيليون الذين يرون في خطاب القسم علائم ودلالات تبعث على التفاؤل بمستقبل سورية المشرق وتشكل لديهم مناخاً محفزاً على الإبداع.

وأكد التشكيليون في السويداء والقنيطرة حضورهم الثقافي والإبداعي من خلال اتحادهم مستلهمين من فكر السيد الرئيس بشار الأسد نهجاً مبدعاً للقادم من الأيام السورية الخلاقة نحو البناء والأمل.

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