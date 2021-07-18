اختتام فعاليات المعسكر الشبيبي في درعا

درعا – دعاء الرفاعي

اختتمت المجموعات التطوعية لرابطة الشهيد أمين النجار لاتحاد شبيبة الثورة بدرعا فعاليات المعسكر التربوي والتطوعي، بحملة نظافة وأعمال تجميل كورنيش حي المطار في درعا المدينة، بمشاركة أكثر من ٧٠ شاباً وشابة.

أمين الرابطة الرفيق ضياء السعيد لفت إلى أهمية هذه الفعاليات في غرس القيم والسلوكيات الصحيحة في نفوس الشباب واستثمار طاقاتهم في مجال العمل التطوعي.

وأكد عدد من الرفاق المشاركين بالحملة أن الأزمة التي تمرّ بها سورية جذّرت فيهم روح الانتماء والعمل التطوعي، ونمّت لديهم الحسّ العالي بالمسؤولية تجاه وطنهم، مؤكدين استعدادهم الدائم للمشاركة في أي أعمال تطوعية تسهم في تحسين مظهر مدينتهم وتعكس وجهها الحضاري.

وتضمّنت تلك المعسكرات العديد من الفعاليات والنشاطات المتنوعة التي تتناسب مع قدرات الشباب وتلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال برامج متنوعة ثقافية وعلمية واجتماعية وترفيهية متمثلة في المحاضرات واللقاءات والحوارات مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسّسات المجتمع، ومجموعة من الأنشطة التي تسهم في خدمة المجتمع.