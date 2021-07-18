الآمنة في مصر.. فهل يشارك مع الاتحاد في دورة تشرين الكروية؟

حلب – محمود جنيد

سيعود نجم منتخبنا الوطني السابق محمود آمنة إلى فريقه الاتحاد الذي حلّق منه إلى فضاء النجومية، بموجب اتفاق جديد لاقى الترحيب الكبير من أغلب الجمهور الاتحادي على منصات التواصل الاجتماعي، والذي ردّ على الانتقادات حول عمر اللاعب (38) سنة ومدى نفعه للفريق، وجاهزيته الفنية والبدنية، بأن خبرة الآمنة ومحافظته على صحته البدنية، وحضوره المعنوي يكفي لدعم الفريق.

الجميع تحدث عن النجم الآمنة وهلّل لعودته التي وصفت بعودة “الابن البار”، بانتظار حضوره إلى حلب للتوقيع وتوثيق العقد، حيث مازال موجوداً حالياً في مصر. وعلمت “البعث” أن اللاعب سيصل مطلع آب المقبل لحسم الأمور بشكل نهائي، مع نسبة اتفاق 95%، وبالتالي لن يكون متاحاً للمشاركة في دورة تشرين الكروية الحادية والعشرين، والتي سيواجه الاتحاد في دورها الأول، فرق حطين والفتوة والحرجلة.