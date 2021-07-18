الاحتلال الأمريكي يدمّر شاحنة لنقل مواد غذائية في بلدة السويعية

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي شاحنة خاصة محمّلة بالمواد الغذائية كانت متوقّفة إلى جانب الطريق المؤدية إلى قرية السويعية بالريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور ما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات بشرية، فيما اعتدت التنظيمات الإرهابية، المنتشرة في الريف الغربي لمدينة حلب، بقذيفتين صاروخيتين على الأبنية السكنية في حي الشهباء الجديدة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

في الأثناء دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين تنظيمات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، وذلك في إطار الفوضى والانفلات الأمني الذي يسود المناطق المحتلة شمال البلاد.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية أن “اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة دارت بين مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “أحرار الشرقية” وإرهابيين من ما يسمى “الفرقة التاسعة” التابعة لما يسمى “الجيش الوطني السوري” في ناحية راجو بمنطقة عفرين شمال حلب دون ورود معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى بين الإرهابيين”.

ولفتت المصادر إلى أن اشتباكات متقطعة ما زالت تدور بين الحين والآخر بين الإرهابيين المتناحرين في سبيل السيطرة على معابر غير شرعية واستغلالها في التهريب إلى الأراضي التركية.