الدفاع الروسية: إرهابيو “جبهة النصرة” شنوا 28 اعتداء من إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي “جبهة النصرة” نفّذوا عشرات الاعتداءات على المناطق الآمنة في أرياف إدلب واللاذقية وحلب وحماة، وأكد نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم، اللواء فاديم كوليت، أن إرهابيي “جبهة النصرة” شنوا 28 اعتداءً في منطقة وقف التصعيد في إدلب، وقال: “في منطقة وقف التصعيد بإدلب تمّ تسجيل 28 اعتداءً من مواقع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، ففي محافظة إدلب سجلت 15 اعتداء، وفي محافظة اللاذقية 5 اعتداء، وفي محافظة حلب اعتداءات، أما في محافظة حماة فسجلت 6 اعتداءات”.

وفي وقت لاحق، أوضح مصدر ميداني بأن القذائف تم إطلاقها من قبل إرهابيي “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة بمسماها الجديد)، المنتشرين ضمن منطقة خفض التصعيد في ريف حلب الغربي، مشيراً إلى أن “تحرير الشام” نفذت العديد من الانتهاكات والاعتداءات خلال الفترة الماضية باتجاه القرى القريبة من إدلب، فيما قالت مصادر من ريف حلب الغربي: إن إرهابيي “تحرير الشام” نفذوا بعيد استهدافهم لمدينة حلب، استهدافات مماثلة عبر القذائف باتجاه قرية “قبتان الجبل” في الريف ذاته، دون وقوع خسائر بشرية.

وتسيطر “هيئة تحرير الشام”، المدرجة على لائحة الإرهاب الدولي، على أجزاء من ريف حلب الغربي الممتدة إلى ريف إدلب، حيث غالباً ما تكون تلك المناطق منطلقاً لاعتداءاتها بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة، وخاصة باتجاه مدينة حلب، التي كانت شهدت قبل عدة أشهر استهدافاً مماثلاً لعدد من أحيائها الشرقية، ما أسفر حينها عن استشهاد وإصابات بين المدنيين، ووقوع أضرار في الممتلكات.