سباق كبير للفروسية في حماة احتفالاً بالقسم الدستوري

حماة – منير الأحمد

بمناسبة أداء السيد الرئيس بشار الأسد للقسم الدستوري، أقامت الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ونادي الشهيد باسل الأسد للفروسية في حماة، بالتعاون مع مكتب الخيول بوزارة الزراعة، سباقاً للخيول العربية الأصيلة بعنوان “سباق حماة قسمك وولاؤنا” شارك فيه عدد كبير من الخيول والفرسان من جميع محافظات القطر.

عضو مجلس إدارة نادي الفروسية ومدير منشأة الفروسية في حماة عبد الرؤوف الخاني أكد لـ”البعث” أن هذا السباق هو رسالة واضحة للعالم أجمع بأن سورية تنبض بالحياة، مبيناً: نحن في مرحلة بدء التعافي مع عودة الأمان والاستقرار للعديد من المدن والمناطق بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري، وقد استعادت رياضة الفروسية في محافظة حماة ألقها من خلال السباقات التي تمّ تنظيمها خلال المرحلة السابقة ولاقت إقبالاً كبيراً، سواء من حيث عدد الفرسان المشاركين فيها، أو من خلال الحضور الجماهيري الكثيف.

السباق جرى على ستة أشواط وشهد منافسات قوية، حيث فاز بالشوط الأول المخصّص للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية المسجلة درجة رابعة الحصان قعقاع لمالكه محمد هشام غريب بالمركز الأول، وجاء الحصان المهند حماة لمالكه عهد الكلاوي بالمركز الثاني، فيما احتل الحصان بيادر الشرعبي لمالكه زيد الحسين المركز الثالث.

وفي الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المسجلة درجة رابعة، فاز بالمركز الأول الحصان ماجدة الجولان لمالكه علي الطحان، تلاه الفرس ليث غريب لمالكه محمد هشام غريب بالمركز الثاني، وجاء الحصان راكان الرشيد لمالكه سحبان البرازي في المركز الثالث. وفي الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة درجة رابعة فاز بالمركز الأول الحصان كوميت الكاظم لمالكه صلاح سلوم، تلاه الحصان طيفور لمالكيه أكرم طيفور ويحيى مراد بالمركز الثاني، وجاء الحصان شيخة المعيوف بالمركز الثالث لمالكه محمد المعيوف.

وفي الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة المسجلة درجة رابعة وهو كأس أداء القسم، فاز بالمركز الأول الحصان مخزن السبع لمالكه إبراهيم السبع، تلاه الحصان الخراط لمالكه محمد الخراط بالمركز الثاني، وجاء الحصان شبل البدر بالمركز الثالث لمالكه فجر الخراط.

وفي الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية درجة ثالثة، فاز الجواد مختار بالمركز الأول لمالكه عامر الزعتري، وجاء الجواد جرناس عفيتان بالمركز الثاني لمالكه زهير إسماعيل، فيما احتل الجواد مرجان رسلان لمالكه سامر الكلاوي بالمركز الثالث، وفي الشوط السادس للخيول العربية الأصيلة الصافية والأصيلة المسجلة درجة أولى، فاز بالمركز الأول الجواد ورد المهايني لمالكه معاذ المهايني، تلاه بالمركز الثاني الجواد ربيع أوغاريت لمالكيه أيمن وأحمد بلال، فيما احتل الجواد جيوش السبع لمالكه إبراهيم السبع المركز الثالث.