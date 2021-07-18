شام الياسمين تزهر من جديد.. انطلاق فعاليات معرض الزهور بدورته الـ “41”

تحت عنوان “شام الياسمين تزهر من جديد” أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق مساء اليوم فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمعرض الزهور الدولي في حديقة تشرين بدمشق.

ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى الثالث من آب القادم عدد من المنتجين الدوليين والمحليين ومنتجي أزهار القطف وشركات إنتاج الزهور والشركات التي تعنى بالتجهيزات الخاصة بالمشاتل ومربي النحل ومنتجات الوردة الشامية ومنتجات النباتات الطبية والعطرية ويصل عدد الأجنحة المشاركة إلى 60 جناحاً و17 مسطحاً أخضر.

وفي كلمة له خلال حفل الإفتتاح بين وزير السياحة في حكومة تسيير الأعمال محمد رامي رضوان مرتيني أن المعرض انطلق أول مرة عام 1973 وتحرص الوزارة هذا العام وبالشراكة مع وزارة الزراعة ومحافظة دمشق على تطويره وتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتنوع فقراته بما يتناسب واهتمامات مختلف الشرائح المجتمعية والفئات العمرية وخاصة العائلة والأطفال انطلاقاً من دور الوزارة وواجبها في تشجيع قطاع السياحة الداخلية الشعبية.

ولفت وزير السياحة إلى أن المعرض هذا العام يضم العديد من الأنشطة الفنية والعروض السينمائية بالتعاون مع وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للسينما وعروضاً راقصة وبرامج ترفيهية ومسرحيات مخصصة للأطفال وحفلات فنية وملتقى رسم ونحت بمشاركة نخبة من الفنانين الشباب بهدف ترسيخ الوعي البيئي وتنمية اهتمام المواطنين بالزهور واستخداماتها كرمز من رموز السلام والتواصل الإنساني.

واعتبر عدد من المشاركين أن المعرض فرصة للتعريف بأنواع نباتات الزينة والأزهار الموجودة في البيئة السورية والتي تتميز بالغنى والتنوع حيث لفت أحمد ياسين طراب إلى أنه يشارك بالمعرض بشكل دوري ليقدم منتجات مشتله من نباتات الزينة والغراس معرباً عن تفاؤله بأن يشهد المعرض اقبالاً كبيراً لتزامنه مع عطلة عيد الأضحى.

ومن طرطوس يشارك المهندس ياسر ليقدم مجموعة من أنواع نباتات الزينة المنزلية التي تعرف بالنباتات الصالونية لافتاً إلى أنه يحرص على المشاركة بدورات معرض الزهور لأنه من خلال كل مشاركة يحقق نتائج إيجابية ولا سيما الترويج والتعرف على أصحاب المشاتل والمهتمين بهذا المجال من مختلف المحافظات.

ويعرض نور الدين شربجي أشجار زينة ونباتات زينة وحراجية موضحاً أنه شارك بالمعرض بدورات عدة بهدف التوسع بالتعريف بمنتجات مشتله وتسليط الضوء على عالم الأزهار التي تشتهر بها سورية ويهتم بها مختلف الأشخاص لافتا إلى أن البيع خلال فترة المعرض سيكون بعروض خاصة.

ويحرص الحرفي نبيل سيف الدين أن يكون موجوداً ضمن معرض الزهور لعرض منتجات الفخار بشكل مباشر أمام زوار المعرض لتسليط الضوء على هذه الحرفة العريقة.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير السياحة أن المعرض هذا العام يشكل تظاهرة بيئية وزراعية وحدائقية وسيكون فعالية للسياحة الشعبية الداخلية وهو مخصص للأسرة والطفل بالشراكة مع وزارة الزراعة ومحافظة دمشق لافتاً إلى أن الجديد هذا العام هو ملتقى النحت بمشاركة نخبة من الفنانين ومشيراً إلى مشاركة الوردة الشامية بالمعرض كأحد أهم منتجات التراث اللامادي المسجلة عالمياً على لائحة اليونسكو.

بدوره وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال حسان قطنا قال في تصريح مماثل، نحن نهتم دائما بالزهور والورود والمشاتل التي توفر فرص عمل كبيرة لعدد من المنتجين وهي تنتج وتصدر ولديها كميات كبيرة وقدرات كبيرة لإنتاج نباتات الزينة وبالتالي هي فرصة إنتاجية وتصديرية لافتاً إلى أن المميز بالمعرض هذا العام مشاركة مجموعة كبيرة من المهن اليدوية للنساء الريفيات والأطفال والمبدعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جهته أكد محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن المعرض فرصة لعرض المنتجات الوطنية وتعريف الزائرين بها والتعرف على كل ما هو جديد في عالم المسطحات الخضراء والأزهار ونباتات الزينة والطبية والعطرية وما يرتبط بها من منتجات إضافة للاطلاع على أساليب تنسيق الحدائق والنباتات والأزهار مشيراً إلى أنه يعد متنفساً للزائرين وقضاء وقت ممتع وسط الخضرة والزهور والنباتات والشجيرات ومتابعة النشاطات الاجتماعية والفنية.

وتضمن الافتتاح حفلاً فنياً أحياه الفنان محمد خيري من حلب إضافة إلى عروض وثائقية وترويجية.

حضر حفل الافتتاح وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال عماد سارة وأكرم العجلاني نائب رئيس مجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس.