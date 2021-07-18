شبيبة إدلب تساهم بتأهيل المقرات الحكومية

إدلب – يحيى بزي

بعد انقطاع دام سنوات بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة، وضمن خطة قيادة اتحاد شبيبة الثورة، نظّم فرع إدلب لاتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع مديرية تربية إدلب ومجلس مدينة خان شيخون والمجتمع المحلي مخيماً تطوعياً إنتاجياً تربوياً، وذلك في وحدة فاروق الكنج في مدينة خان شيخون.

أمين فرع شبيبة إدلب الرفيق فادي الحسون بيّن لـ”البعث” أن المخيم يهدف لإعادة تأهيل بعض المقرات الحكومية لعودة عملها وترميم الأرصفة والطرقات وإزالة مخلفات الإرهاب من المنطقة، بمشاركة أكثر من مئة رفيق ورفيقة، مضيفاً أن المخيم ضمّ عدة أنشطة تربوية ورياضية وثقافية وفنية تهدف لتنمية المهارات الشبابية وتعزيز ثقافة التطوع والحوار لدى الرفاق الشبيبين، وترسيخ المبادئ الوطنية في فكرهم وثقافتهم وأعمالهم، مشيراً إلى أن مخيم خان شيخون هو انطلاقة لباقي الريف المحرر.

وعبر الرفاق المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة، خاصة وأنهم يساهمون في إعادة بناء وإعمار مدنهم التي دمرها الإرهاب، مؤكدين أهمية عملهم التطوعي في سبيل عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم، مشيرين إلى رغبتهم في تنمية مهاراتهم الثقافية والفنية والتربوية والتطوعية.