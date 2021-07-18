طهران مستعدة لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، أن إيران مستعدة من هذه اللحظة لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في إطار الاتفاق الإنساني مع الجانبين، لإطلاق سراح 10 سجناء من جميع الأطراف.

وفي تغريدة له على “تويتر”، قال زادة إنه “من المدهش أن الولايات المتحدة تنكر هذه الحقيقة البسيطة المتمثلة بالاتفاق حول إطلاق سراح السجناء”.

وأضاف زادة أن “محادثات فيينا تناولت إلى جانب الاتفاق النووي، الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إطلاق سراح 10 سجناء من جميع الأطراف، وأن إيران مستعدة حتى هذه اللحظة لتطبيق هذا الاتفاق “.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن “المحادثات مستمرة لتحرير السجناء الإيرانيين ضمن إطار مصالح البلاد، وسنعلن عن نتائجها لاحقاً”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنها مستعدة لمواصلة المحادثات، لكن الإيرانيين طلبوا مزيداً من الوقت بسبب الفترة الانتقالية في بلادهم.

وتأتي تصريحات الخارجية الأميركية بعد ساعات من تغريدة نائب وزير الخارجية عباس عراقتشي، الذي أكد أن “محادثات فيينا ستسأنف بعد تشكيل حكومة جديدة في إيران”، مضيفاً أن “هذا الأمر ضرورة لأي ديمقراطية”.

وقال عراقتشي: “نحن نمرّ الآن بمرحلة انتقالية، وهناك عملية انتقال ديمقراطي للسلطة جارية حالياً في طهران”. وأضاف: “من الواضح أن مفاوضات فيينا ينبغي أن تنتظر الحكومة الجديدة في إيران. وتابع، “إن على الولايات وبريطانيا أن تدركا هذا الموضوع والتوقف عن الربط بين تبادل إنساني – جاهز للتنفيذ – والاتفاق النووي”، معتبراً أن “جعل التبادل (تبادل السجناء) رهينة أهداف سياسية سيؤدي إلى خسارة التبادل وكذلك الاتفاق”.

ورأى نائب وزير الخارجية أنه “يمكن إطلاق سراح 10 سجناء من جميع الأطراف غداً الاثنين إن أوفت الولايات المتحدة وبريطانيا بالتزاماتهما في الاتفاق”.