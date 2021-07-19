استمرار الخدمات الصحية خلال العيد في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

اتخذت مديرية صحة اللاذقية عدة إجراءات لمواصلة تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بالشكل الأفضل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك باستمرار عمل المشافي على مدار 24 ساعة لاستقبال جميع الحالات وخاصة الإسعافية منها والتي تم رفدها بالأدوية والمواد الطبية حسب الحاجة، مع التأكيد على الطاقم المناوب أن يكون على أتم الجاهزية لتأمين الخدمة الطبية والإسعافية لمن يحتاجها. ووضعت المديرية مركزين صحيين في مناطق السياحة والاصطياف (الشاطئ الأزرق وصلنفة) للمناوبة على مدار 24 ساعة، وسيارة إسعاف في منطقة زغرين (طريق البسيط).

وبيّنت المديرية أنه يمكن للمواطنين الاتصال على الخط الرباعي 9931 للاستيضاح أو الاستفسار حول ما يخصّ المرضى، كما يمكن طلب المساعدة عند الحاجة من منظومة الإسعاف السريع عبر النداء 110 من أي خط ثابت أو خط خليوي.

وفي سياق آخر دعا مجلس مدينة اللاذقية المواطنين الراغبين بتقديم الأضاحي في عيد الأضحى المبارك إلى التقيد بالذبح ضمن المذبح الفنّي (المسلخ البلدي)، وذلك ضماناً للصحة العامة وحفاظاً على نظافة المدينة، حيث يتمّ فحص الذبائح من قبل الأطباء البيطريين المختصين والتأكد من سلامتها حرصاً على صحة المواطنين، علماً أن الذبح مجاني خلال فترة العيد. وأهاب المجلس باللحامين الالتزام بعدم الذبح ضمن الحدود الإدارية لمدينة اللاذقية تحت طائلة المسؤولية في حال المخالفة.