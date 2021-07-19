الكرامة يضرب بقوة ويحصد أول ألقابه السلوية

استثمر فريق رجال سلة الكرامة طموحات إدارته المجتهدة ودعم جماهيره بإحراز أول ألقابه في الدوري الممتاز لكرة السلة عبر تاريخه الحافل بالبطولات في الألعاب الأخرى وعلى رأسها كرة القدم.

فبعد الفوز في المباراة الأولى لنهائي المسابقة التي جرت في دمشق وحقق فيها الكرامة فوزاً كبيراً على فريق الوحدة، وبعد أن استطاع الوحدة ردّ الدين بحمص وفاز على الكرامة في مباراة الردّ الثانية، جاءت مباراة الحسم أمس الأول في صالة حمص ليفرض فيها الكرامة سيطرته على الأشواط الأربعة التي فاز فيها كلها، وفي نهاية اللقاء ثبت انتصاره وإحرازه اللقب بنتيجة 74/ 51 ومن ثم ساد اللون الأزرق صالة حمص الرياضية التي زينها الجمهور الكبير بأهازيجه الرائعة .

خالد أبو طوق مدرّب فريق الكرامة عبر لـ”البعث” عن سعادته بأنه استطاع أن يحقق مع اللاعبين أول لقب لحمص وللكرامة بدوري كرة السلة، معتبراً أن إدارة النادي عملت بروح الفريق الواحد ولم تألُ أي جهد لتوفير الجو المناسب للبطولة، وبيّن أبو طوق أن هذا اللقب هدية قيمة للجمهور الكبير الذي كان أهم الأوراق في تحقيق اللقب.

من جانبه عملاق الكرامة عبد الوهاب الحموي كشف عن سعادته الكبيرة بتحقيق اللقب الأول لفريقه وناديه الكرامة.