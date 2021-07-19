فريق سوري يحرز المركز الأول في المسابقة الدولية للحساب الذهني بمصر

أحرز الفريق السوري المشارك في البطولة الدولية للحساب الذهني التي أقيمت منافساتها في مصر المركز الأول في المسابقة التي شارك فيها 51 فريقاً من مختلف دول العالم.

وجاء فوز الفريق السوري المكون من ستة أطفال بعدما أحرز الطفل آزاد سالار خلف المركز الأول في المسابقة.

وبينت مدربة الفريق روضة المكطف أن الفريق السوري تقدم بنتائج شبه تامة من خلال آزاد سالار خلف الذي حاز المركز الأول بالنسبة للمستوى الثالث لافتة إلى أن بقية أعضاء الفريق حصدوا أيضاً مراكز متقدمة منهم زانا عثمان في المركز الثاني في المستوى الثالث ورودي جلبي المركز الثاني في المستوى الأول وعلياء صالح المركز الثالث في المستوى الأول وسليمان السلومي المركز الثالث في المستوى الثاني ودارا جمال المركز الرابع في المستوى الأول.

وأنهى الفريق السوري المشارك من مدينة القامشلي المسابقة بزمن قياسي وهو دقيقتان وأربعون ثانية من أصل أربع دقائق وهو وقت المسابقة المحدد من اللجنة.

يذكر أن المسابقة بدأت في الخامس عشر من الشهر الجاري عبر برنامج زووم على الإنترنت وأعلنت نتائجها مساء أمس.