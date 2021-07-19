لبنان.. 26 تموز موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة

حددت الرئاسة اللبنانية يوم الـ 26 من تموز الجاري موعداً للاستشارات النيابية لتكليف شخصية جديدة لتكليف الحكومة في البلاد.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خصص للأوضاع الأمنية في البلاد.

وأفاد البيان بأن المجتمعين بحثوا الأوضاع الأمنية في البلاد ولا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار خلال فترة العيد إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة وأمين سر عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر إضافة إلى مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.