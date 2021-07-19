جريدة البعث

اللاذقية- خالد جطل

يتطلع رياضيو اللاذقية بروح الثقة إلى تحقيق نقلة نوعية في رياضة المحافظة والرياضة السورية عامة مستلهمين الرؤى والمعاني التي تناولها السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم، معتبرين أن الخطاب ينبغي أن يكون برنامج عمل لكل المؤسسات ولجميع مكونات المجتمع وفعالياته.

الرفيق نضال يعقوب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في اللاذقية رئيس مكتب ألعاب القوة قال: قدّم لنا قائد الوطن في خطاب القسم الكثير الكثير، فجاء الخطاب بوصلة حقيقية للعمل وترجمة لشعارنا جميعاً “الأمل بالعمل”، اتصف الخطاب بالشفافية والوضوح حول الوضع العام بكافة تفاصيله، ووضع الجميع أمام المسؤولية الملقاة عليهم، كلّ في مكان عمله، ونحن كرياضيين زاد إيماننا بأن نجعل سورية خلية عمل رياضية نستطيع من خلالها أن نقدم للعالم أجمع قدراتنا وأن نتجاوز الصعوبات ونحقق أهدافنا الرياضية برفع علم وطننا بالمحافل الدولية من خلال المنافسة على البطولات وتحقيق الإنجازات.

الكابتن هشام عجان رئيس نادي حطين وصف خطاب القسم بأنه منهاج كامل متكامل لنسير عليه في حياتنا متسلحين بـ”الأمل بالعمل”، علينا تأكيد محبتنا لوطننا بالعمل والسعي لعودة كل شبر من أرضنا، الخطاب أشعرنا بالفخر وهو تتويج لانتصارات سورية قائداً وجيشاً وشعباً، نحن في الرياضة بدأ عملنا ولن ينتهي عند نقطة محدّدة لأن التنافس مستمر بكل الرياضات والألعاب حتى نرى منتخباتنا الوطنية بكل المحافل ونرى رياضيينا يرفعون علم الوطن ويعتلون منصات التتويج، الخطاب رفع من معنوياتنا بتخطي الصعاب وجعلها من الماضي عما قريب لأن السوريين يمتلكون قدرات وإمكانيات في مقدمتها حب الوطن والدفاع عنه بالمال والروح، جميعنا سيعمل وسيبدع وسنرى سورية الجديدة المتجدّدة تضاهي دول العالم بقدرات أبنائها.

رباب حسن رئيسة اللجنة الفنية للدراجات باللاذقية قالت: جاء الخطاب مبشراً لنا كسوريين ببدء مرحلة جديدة من الحياة، متسلحين بالأمل ومحققين الأمل بالعمل، الخطاب بداية لمرحلة جديدة من تاريخ سورية سنخطه جميعاً بقيادة رئيسنا المفدى بشار حافظ الأسد، وأرى أن الانتصارات ستتوالى بكل مفاصل حياتنا لأننا نثق بقدراتنا وبما يمتلكه قائدنا من حب للوطن والشعب وهو القائل “الله سورية شعبي فقط”، من كان همّه إرضاء الله والدفاع عن وطنه ورفعة شعبه سيكون الجميع معه دون استثناء، وطننا تخطى صعوبات كثيرة بفضل التكاتف والصبر والإرادة وأثمر صمودنا عن انتصارات ستليها انتصارات، كرياضيين في اللاذقية نجدّد عهد الوفاء والولاء لقائد الوطن مجسدين شعار “الأمل بالعمل” قولاً وفعلاً.

الكابتن غازي حاج قاسم عضو إداري سابق بنادي حطين قال: الخطاب أسعدنا كسوريين لشموليته لكل مفاصل حياتنا بشفافية وصدق، ولا أبالغ إن قلت إنه حمل رسائل مهمّة لنا جميعاً بأن القادم أفضل لامتلاكنا الإرادة والتصميم وتسلحنا بالأمل وبالعمل، وهو ما سيجعلنا نؤكد محبتنا لوطننا الغالي، قالها الشعب سابقاً وسنقولها لاحقاً: “كلنا مع القائد بشار ابن الشعب البار”، خطاب القسم يعتبر نقطة بداية لمرحلة جديدة وهو محطة تاريخية مهمة لنا كرياضيين لنقف مع ذاتنا ونراجع أعمالنا، فنصوب السلبي ونتجاوز المصاعب ونعزز الإيجابي لتكون رياضتنا أكثر ألقاً وتألقاً.