افتتاح السوق الخيري باللاذقية

اللاذقية – نورا جولاق

افتتح محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم السوق الخيري للتسوق بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية، بمشاركة جمعيات خيرية ومجتمعية وشركات تجارية وصناعية ومؤسسة السورية للتجارة، وذلك على أرض حديقة الفرسان في مدينة اللاذقية. وتتنوع المشاركات في السوق، منها الأغذية والمنظفات والألبسة والأحذية والعطور ومنتجات المرأة الريفية، ويستمر السوق الخيري طيلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ أن هذه الفعالية ستقدم أسعار المنتجات بأسعار منافسة وبسعر التكلفة، وهذا يساهم في هذه المرحلة بتسهيل الأمور المعيشية على المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة قدّمت البنى التحتية لموقع السوق الخيري بالكامل، وتشجع كل الجمعيات الخيرية والإنسانية وأي مبادرة تقوم بها لنجاح العمل المجتمعي.

بدورها أكدت الفعاليات المشاركة في السوق أنها تسعى لتقديم الأفضل والبيع بأدنى من أسعار السوق، حيث جاءت المشاركة لدعم التكافل الاجتماعي بطرح مواد مختلفة ومتنوعة، مثل البقول والحبوب بأنواعها وبجودة عالية وبأسعار منافسة، في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة ضمن الإمكانيات المتاحة رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج للمواد.

ومن زوار السوق أشارت سامية الأحمر إلى أهمية افتتاح مثل هذه الأسواق في فترة ماقبل العيد بمنتجات متنوعة تلبي احتياجات الأسرة، كما أن الأسعار مدروسة ومناسبة مقارنة مع الأسواق.