المعسكر الشبيبي في الحسكة يختتم فعالياته

الحسكة – إسماعيل مطر

اختتمت قيادة فرع الشبيبة بالحسكة مخيمها التطوعي، والذي شمل عدة أنشطة وفعاليات تهمّ جيل الشباب والعمل على إكسابهم مهارات جديدة.

وأكد الرفيق عمر خليل أمين فرع الشبيبة أن المخيم شمل تقديم عدة أنشطة فنية وثقافية وفلكورية وبيئية تكسب رفاقنا في جيل الشباب مهارات حياتية وتصقل مواهبهم في كافة المجالات، والهدف منها بلورة شخصية الرفيق الشبيبي وتثقيفه من خلال إعطاء العديد من المحاضرات خلال فترة المخيم.

من جهته، لفت الرفيق عبد الله الخليل عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الشباب والرياضة إلى أهمية هذه المخيمات ومدى فائدتها وتأثيرها على بلورة شخصية الرفيق الشبيبي وصقل مواهبه وتعزيزها، ولاسيما أن هذا المخيم يتزامن مع القسم الدستوري الذي أداه سيد الوطن الرفيق بشار حافظ الأسد الأمين العام للحزب، والذي بيّن فيه ملامح المرحلة المقبلة من استقرار المجتمع وزيادة الإنتاج والاستثمارات في الطاقة البديلة والشفافية وتحديث القوانين والاستمرار والتوسع في مكافحة الفساد وتحرير ماتبقى من أرضنا، كما تحدث السيد الرئيس عن مكانة المناطق الشرقية الشمالية في قلبه عندما وجّه التحية والتقدير لكل سوري وطني شريف مقاوم.