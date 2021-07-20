النقل الداخلي باللاذقية تسيّر باصات على جميع الخطوط

اللاذقية- مروان حويجة

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بدأت الشركة العامة للنقل الداخلي في اللاذقية تشغيل باصات على خطوط مدينة اللاذقية كافة منذ الصباح الباكر لتخديم الموطنين الراغبين بزيارة مقابر المدينة والتي تعتبر من طقوس اليوم الأول من العيد. وتستمر باصات الشركة بالعمل على نقل المواطنين الراغبين بزيارة روضة الشهداء مجاناً، وذلك برحلات من دوار اليمن الساعة ٧ صباحاً باتجاه دوار هارون – شارع الجمهورية – اتستراد الثورة وصولاً الى روضة الشهداء ذهاباً وإياباً. كما تمّ وضع باصات جاهزة وفق الحاجة لتخديم مناطق المحافظة وخارجها من كراج جبلة والكراج الشرقي وكراج الفاروس.

مدير شركة النقل الداخلي المهندس طارق عيسى أكد أن خطوط المدينة تؤمّن حركة وتغطية لمعظم الأحياء ضمن المدينة، مشيراً الى أن تعليمات محافظ اللاذقية تتمثل بنقل الراغبين بزيارة المقابر مجاناً في ساعات الصباح والنقل المجاني إلى روضة الشهداء. وبيّن المهندس عيسى أن الشركة مستمرة ببرنامج تخديم مناطق السياحة والاصطياف، مشيراً إلى أن الشركة استمرت في عملها على خطوط المدينة حتى الساعة 10:30 ليلاً لتسهيل حركة النقل وتخفيف التكاليف عن المواطنين في يوم وقفة العيد.