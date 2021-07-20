شخصيات روسية وتشيكية ومصرية: كلمة الرئيس الأسد شاملة وغنية المضمون

أكد كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق الروسي بوريس دولغوف أن كلمة السيد الرئيس بشار الأسد بعد أدائه القسم الدستوري تضمنت العديد من المحاور المهمة مثل تطوير وتعزيز الاقتصاد ومواصلة مكافحة الإرهاب وتحرير البلاد من قوات الاحتلال. وقال: إن الرئيس الأسد أكد في كلمته أنه بفضل الشعب السوري وتلاحمه مع جيشه الباسل تمكنت سورية من تجاوز تلك المرحلة الصعبة في مكافحة الإرهابيين والمتطرفين.

وفي مقابلة مماثلة قال المعلق السياسي في قناة (ت ف س) الروسية المركزية رومان بيريفيزينتسيف: إن كلمة الرئيس الأسد شاملة وغنية المضمون وحددت الاتجاهات الأساسية لتطوير البلاد في المرحلة القادمة. وأضاف: إن الكلمة عرضت رؤية الرئيس الأسد لمسارات التطوير والتنمية في السنوات المقبلة وتحدثت بصورة مركزة عن زيادة الإنتاج والدفع بعملية التنمية الاقتصادية.

أهم شخصية سياسية في الوطن العربي

وفي براغ أكد الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش، رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية، أهمية كلمة الرئيس الأسد وحدث أدائه القسم الدستوري، لافتاً إلى أن هذا الحدث يمثل استمرارية لكفاح سورية ضد الإرهاب والإمبريالية والمؤامرات المحاكة ضده، وقال: إن الرئيس الأسد “حصل على تفويض قوي واستثنائي من الشعب السوري الذي أظهر من خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة توقه إلى السلام وإلى اقتلاع الإرهاب والمحافظة على وحدة الدولة الحضارية” معرباً عن تهنئته للرئيس الأسد بأداء القسم ومتمنياً السلام والاستقرار والازدهار لسورية بهزيمتها القوى الإمبريالية المعادية لها ولوحدتها. ووصف الرئيس الأسد بأنه “أهم شخصية سياسية في الوطن العربي ورجل دولة كبير”.

جامعة وحملت الكثير من الرسائل إلى الداخل والخارج

وفي القاهرة، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن “كلمة الرئيس الأسد كانت جامعة وحددت توجهات الدولة السورية وحملت الكثير من الرسائل إلى الداخل والخارج وأكدت العزم على الاستمرار في إزالة آثار العدوان الكوني وإعمار ما هدمته الآلة العسكرية الشيطانية للأعداء وبناء اقتصاد سورية من جديد وفتح ذراعيها لكل أبناء الوطن لمن فيهم المغرر بهم” منوهاً بأهمية تأكيد الرئيس الأسد على إفشال الشعب السوري بصموده رهان أعدائه وإثباته وحدة معركة الدستور والوطن، ولفت إلى أن الرئيس الأسد “كان عظيماً ورائعاً وحكيماً وهو يدعو من غرر بهم إلى العودة لحضن الوطن” مؤكداً على “أن كل الرهانات سقطت وبقي الوطن”.

وأكد الشهابي أن كلمة الرئيس الأسد حملت الأمل في اجتياز الصعوبات الاقتصادية وإعمار ما دمرته الحرب ومواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد، منوهاً بأهمية تشديد الرئيس الأسد في كلمته على أن الحل الوحيد للازمة في سورية يكمن في انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واستئصال الإرهاب، ومشيداً بتوجيهه التحية إلى صمود المواطنين السوريين في المناطق الشمالية الشرقية ووقوفهم في وجه المحتل الأمريكي وعملائه من المرتزقة.