مخبز الرمل بطرطوس في طور التأهيل الكامل

طرطوس – وائل علي

أكد سالم ناصر مدير فرع مخابز طرطوس أن عمليات إعادة تأهيل مخبز الرمل الآلي وخطوطه الآلية التي ستتمّ على نفقة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات الدولية كان متوقعاً البدء بها قبل عيد الأضحى، لكن تأخر إجراءات التعاقد التي تجريها المنظمة حال دون ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن مخبز الرمل يقدّم عبر خطين آليين “مهترئين” ما بين ١٥ – ٢٠ طنا من الخبز يومياً يتمّ تسليمها بما فيها أيام المناسبات والأعياد عدا يوم الجمعة إلى المعتمدين لإيصالها للزبائن المستهلكين بسعر ٢٥٠ ليرة. وستطال عمليات التجديد كامل أجزاء الخطين وبيتي النار مع مولدة كهرباء وغيرها على غرار تجديد خط فرن الجولان قبل أكثر من عام، والذي انعكس إيجاباً على نوعية الرغيف وجودته، وسيتمّ توقيف العمل لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل ابتداءً من تاريخ إعطاء أمر المباشرة للجهة المنفذة ليعود المخبز للعمل الذي لم يتوقف طوال مايقارب الأربعين عاماً.