اكتمال التحضيرات لدورة “الوفاء والولاء” الكروية

اللاذقية- خالد جطل

احتفالاً بانتخاب السيد الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية، يقيم نادي تشرين دورة “الوفاء والولاء” بكرة القدم في نسختها الحادية والعشرين بالفترة من 30 تموز الجاري ولغاية 8 آب القادم بمشاركة ثمانية فرق وزعت على مجموعتين، ضمّت الأولى فرق تشرين ومنتخب شباب سورية والشرطة وعفرين، وضمّت الثانية فرق حطين والاتحاد والفتوة والحرجلة.

بعد الافتتاح الرسمي للدورة، يلعب فريقا تشرين ومنتخبنا الوطني للشباب في الثامنة والنصف من مساء، على أن يسبقها مباراة تجمع الشرطة وعفرين على ملعب مدينة الأسد الرياضية.

وتلعب فرق كلّ مجموعة بطريقة الدوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي على أن يختتم الدور الأول يوم الأربعاء 4 آب، وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة 6 آب فيما تقام المباراة النهائية في الثامن من آب.

وتعتبر دورة تشرين الكروية من أولى الدورات على المستوى العربي المستمرة دون انقطاع، وقد شهدت عبر نسخها مشاركة فرق عربية لها باع بكرة القدم، كما أن توقيتها يعود بالفائدة على الفرق المشاركة كونها محطة تحضير ممتازة قبل انطلاق مباريات الدوري الكروي المحدّد بتاريخ 13 آب القادم، حيث يراها المدربون فرصة حقيقية للوقوف على واقع فرقهم قبل بدء الموسم واعتماد تشكيلتهم المثلى لخوض المنافسات.

تاريخياً، حمل تشرين لقب البطولة خمس مرات، وكان قد توّج بلقب النسخة 20 بفوزه على الكرامة 2/0، كما نجح بالتتويج باللقب أعوام 2001، 2003، 2005، 2013، فيما نال حطين اللقب 4 مرات أعوام 2006، 2008، 2015، 2019، ونال اللقب مرتين كلّ من الفيصلي الأردني 2002، 2009، والكرامة 2010 – 2017، مقابل مرة واحدة لكل من الزوراء العراقي 2004، والجهراء الكويتي 2007، والمجد 2011، ومنتخبنا الوطني للشباب 2012، والمحافظة 2014، والاتحاد 2016، والوثبة 2018.