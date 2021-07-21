الرئيس الصيني يحذّر من وضع “خطير جداً” بسبب الفيضانات

اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء أن بلاده تواجه فيضانات “خطيرة للغاية” بعدما أعلنت السلطات في تشنغتشو مصرع 12 شخصاً جراء سيول غمرت مترو أنفاق في المدينة الواقعة وسط البلاد.

وقال شي إن “سدود بعض الخزانات انفجرت.. مما تسبب بإصابات خطيرة وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات. السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جدا”. وأضاف أن الأحداث بلغت “مرحلة دقيقة”.

وأتى تحذير الرئيس الصيني بعدما أعلنت السلطات مصرع 12 شخصا بسبب سيول غمرت مترو أنفاق في تشنغتشو، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروعة لركاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.

وأعلنت سلطات تشنغتشو اليوم الأربعاء أنها قامت بإجلاء حولي 200 ألف شخص من المدينة المنكوبة، وأشارت إلى أن 36 ألف شخص تضرروا جراء الفيضان، حسبما ذكرت وكالة “نوفوستي”.

وكانت السلطات أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو والتي اجتاحتها فيضانات قياسية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تشنغتشو إنه أعلى معدل هطول يومي منذ بدء تسجيله قبل 60 عاماً.

والفيضانات الموسمية شائعة في الصين، لكن العلماء يقولون إن التغير المناخي يتسبب بزيادة ظواهر الطقس المتطرفة.

من جانبه ذكر مقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بمقاطعة خنان أن الأمطار الغزيرة أثرت على أكثر من 144660 شخصا وشهد ما مجموعه 16 خزانا كبيرا ومتوسطا ارتفاع منسوب المياه ليتجاوز المستوى التحذيري بعد أن هطلت أمطار غزيرة على معظم أجزاء المقاطعة خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

ودمرت الفيضانات 9222 هكتارا من المحاصيل ما تسبب بخسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 73 مليون يوان أي ما يعادل نحو 3ر11 مليون دولار أمريكي.

وتملك الصين نظام استجابة للطوارئ مؤلف من أربعة مستويات للسيطرة على الفيضانات حيث يعد المستوى الأول الأكثر خطرا.