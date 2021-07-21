بيلاروس في مواجهة الأطماع الغربية

هيفاء علي

بيلاروس هي الدولة الأوروبية الصغيرة الوحيدة من الاتحاد السوفييتي السابق التي “لم يتمّ دمقرطتها “من خلال انتقال وحشي إلى الرأسمالية. كانت في السابق دولة زراعية، واليوم أصبحت الجزء الأكثر تطوّراً في الاتحاد السوفييتي في مجال الأغذية الزراعية، والمعادن، والكيمياء، وإنتاج الآلات والمركبات الخدمية بمستوى تعليمي عالٍ.

في عام 1994، أُجريت أول انتخابات رئاسية في البلاد بمشاركة ستة مرشحين، من بينهم ألكسندر لوكاشينكو، مرشح لديه برنامج للحفاظ على الإنجازات الرئيسية السابقة: الصحة والتعليم والتوظيف الكامل والخدمات الاجتماعية وملكية الدولة للشركات الكبيرة والأراضي. قاد الجولة الأولى بنسبة 45٪ من الأصوات وفاز بالجولة الثانية بأكثر من 80٪. في الأربعين من عمره، كان أول رئيس منتخب ديمقراطياً للدولة البيلاروسية الجديدة.

رئيس مع سلطات محدودة في مواجهة جهاز الدولة القديم المعادي للبرنامج الذي انتخب من أجله، اقترح ألكسندر لوكاشينكو في عام 1996 دستوراً جديداً يعزز السلطات الرئاسية. تمت الموافقة عليه من قبل 70٪ من الناخبين بمشاركة أكثر من 80٪. ثم طبق لوكاشينكو بسلطة وتصميم البرنامج الذي تمّ انتخابه من أجله، أي تحقيق “اشتراكية السوق” التي تسمح بوجود اقتصاد خاص، مع وجود قيود تمنع إنشاء طبقة من كبار الرأسماليين.

من خلال هذه السياسة، خرجت جمهورية بيلاروس الجديدة من حالة الركود في غضون سنوات قليلة، وسرعان ما أصبحت دولة متقدمة في جميع المجالات الصناعية والزراعية والتقنيات الجديدة، مع تحسين الخدمات العامة والتعليم والصحة حسب الأولوية، حتى باتت بيلاروسيا لديها أدنى معدل فقر في أوروبا، وفقاً للبنك الدولي.

الهجوم الغربي

كان تطور بيلاروس بعيداً عن جذب القوى الغربية، مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، التي تريد نهب ثروات البلاد أو تريد السيطرة لتقترب عسكرياً من موسكو، من الأسباب الرئيسية للكراهية ضد الدولة الفتية.

لم يتمّ “إضفاء الطابع الديمقراطي” عليها في “الدانتيل”، لذلك تمّ إعلانها كجزء من “محور الشر” من قبل إدارة بوش. استمر هذا الهجوم حتى الآن، وتمّ وضع هياكل للتدخل من خلال إنشاء منظمات غير حكومية زائفة من أجل الإظهار بأن البيلاروسيين يعيشون في ظل الإرهاب، لكن في الواقع يتمتع البيلاروسيون بصفات ترحيبية كبيرة، وهم على دراية كبيرة بالوضع في البلدان المجاورة، مع تعليم مكثف للغات الأجنبية.

ومع ذلك، فإن الحيوانات المفترسة الغربية المستعدة لتقسيم بيلاروس تعرف ما الذي يمكن الاستيلاء عليه في هذا البلد، كما يشير تقرير من الداخل لـ أندرس أسلوند، أحد مؤلفي كتاب “العلاج بالصدمة”. هذه المفاصل هي السياحة الناشطة بقوة، والاقتصاد الصناعي الذي يعتمد على 40 شركة مملوكة للدولة، وخاصة في الصناعات الثقيلة. والخوف الوحيد للحيوانات المفترسة الغربية هو التصادم مع روسيا.

مما تقدّم تخوض بيلاروس حرباً سرية قد تتحول يوماً ما إلى حرب حقيقية، والدول المجاورة ليتوانيا، وبولندا، وأوكرانيا تتسلح بشكل متزايد من أجل ذلك بحجة “التهديد الروسي”. ولكن السؤال: لماذا تدعم الأغلبية الساحقة من السكان ألكسندر لوكاشينكو في كل انتخابات؟. هناك عدة أسباب لذلك، بادئ ذي بدء، يتمتع البيلاروسيون لأول مرة في التاريخ بأمة مستقلة. بعد ذلك، بعد أن عانوا من حياة صعبة في الماضي، يعرفون لمن يدينون بوضعهم الحالي. أخيراً، يعيشون في مجتمع بدون مشكلات اجتماعية كبيرة.