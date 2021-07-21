تقدّم جديد للجيش اليمني واللجان الشعبية في البيضاء

شن الجيش اليمني واللجان الشعبية، خلال الساعات الماضية، هجوماً على مواقع عسكرية لمرتزقة التحالف السعودي في مديرية ناطع شمالي شرق محافظة البيضاء وسط اليمن. وأضافت المصادر أنّ الجيش واللجان سيطرا على مواقع عسكرية واسعة في المديرية بالتزامن مع مواجهات في مديرية نعمان المجاورة.

كما تدور معارك بجبهتي الجريبات وفضحة التابعة لمحور بيحان، في شبوة جنوب شرق اليمن، حيث سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي والتحالف خلال المعارك.

وكان الإعلام الحربي اليمني نشر منذ أيام مشاهد جديدة من عملية “النصر المُبين”، التي تمكّنت فيها القوّات المسلّحة اليمنية من استعادة مناطق في مديريتي الصّومَعَة والزَّاهِر شرقي البيضاء وجنوبيها.

وقال المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحافي له، إن “قواتنا المسلحة حقّقت عدّة إنجازات ميدانية في المرحلة الماضية، وكبّدت العدو خسائر كبيرة”، مضيفاً “أرْدَت القوات اليمنية 350 قتيلاً و560 مصاباً من تنظيمي داعش والقاعدة في مديريتي الصّومَعَة والزَّاهِر شرق البيضاء وجنوبيها”.

في سياق متصل، أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط التابعة لحكومة صنعاء برصد 166 خرقاً للقوات المتعددة للتحالف في الحديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع قائلاً إنّ طائرات تجسس مقاتلة شنت 4 غارات على الجاح بالتزامن مع تحليق 9 طائرات تجسس في أجواء كيلو 16 والفازة والجبلية والجاح.

ومن بين الخروقات، 19 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 215 قذيفة و136 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، وفقاً للمصدر نفسه.

وفي صعدة شمال اليمن، أفاد مصدر محلي يمني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بالمحافظة خلال الساعات الماضية.