حجر ياقوت أزرق من الكشمير في مزاد

بيعت حجرة ثمينة من نوع ياقوت كشمير الأزرق زنتها 27 قيراطاً خلال مزاد نظمته “أوتيل دي فانت دو مونتي كارلو”، وقُدّرت قيمة هذه الحجرة النفيسة بما بين مليونين و3 ملايين يورو، وهي مركّبة على خاتم من البلاتين والذهب الأصفر ومحاطة بلفّتين من الماس المستدير. وقد طُرحت للبيع بسعر 1,7 مليون يورو في مزاد أقيم في مطعم “كافيه دو باري”.

ورفع 7 مزايدين عبر الهاتف السعر قبل أن تستقرّ المزايدات على ما مجموعه مع الرسوم 2,7 مليون يورو لقطعة المجوهرات هذه التي كانت ملكاً لعائلة أميرية أوروبية وباتت من نصيب شار إيطالي الجنسية، ما يعني أن القطعة نفسها بدون الرسوم بيعت مقابل 2.1 مليون يورو.

وتباع عادة أفضل أحجار ياقوت كشمير الأزرق، المحبّبة جدّاً في أوساط هواة الجمع، بأسعار تتخطّى المليون يورو، وكشف انهيار تربة حدث في القرن التاسع عشر في جبال هملايا عن منجم أحجاره استثنائية بحسب ما أوضحت دار المزادات، وقد أغلقت أغلبية حقول الياقوت الأزرق في المنطقة ما يفسّر ندرة هذه الأحجار وقيمتها.

وفي العام 2014 بيعت ياقوتة زرقاء سيلانية تحمل اسم “بلو بيل أوف إيجا” زنتها 392 قيراطا موضوعة على عقد من الماس بسعر بلغ 17,29 مليون دولار خلال مزاد لدار “كريستيز” في جنيف. وبيع 80 % من قطع المجوهرات البالغ عددها 450 والتي عرضت في مزاد الاثنين، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين يورو.