عمال حمص: خطاب السيد الرئيس طريقنا للعمل

حمص- صديق محمد

أكد عدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقايات المهنية في حمص أن خطاب القسم الدستوري اتصف بالشمولية والغنى وقدّم رؤية كاملة للمرحلة المقبلة.

رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر اعتبر الخطاب نقطة تحول كبيرة في حياة سورية المعاصرة، وخاصة ما تحدث عنه من تحويل المناسبة من إجراء دستوري إلى عمل سياسي شارك فيه المواطنون السوريون بشكل واسع وكبير لتتويج الانتصارات العسكرية، وقال إن المرحلة القادمة هي لتحويل شعار الأمل بالعمل إلى واقع حقيقي من خلال استنهاض كافة الإمكانيات والطاقات لزيادة الإنتاج الوطني في كافة المجالات بما يحقق نهوض الاقتصاد السوري.

رئيس اتحاد الفلاحين يحيى السقا قال: أكد السيد الرئيس في خطابه ضرورة الاستفادة من دروس الماضي لبناء المستقبل، وشدّد على أهمية المحافظة على القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية ولا نحيد عن ثوابتنا الوطنية، كما أشار سيادته إلى دعم أسر الشهداء والجرحى الذين ضحوا في سبيل عزة وكرامة الوطن، هذه الشريحة من المواطنين التي تستحق أن نبذل كل جهد ممكن في سبيل خدمتها، وأن المرحلة القادمة ستكون للعمل وزيادة الإنتاج وتعافي الاقتصاد الوطني بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد أكد أن كلمة السيد الرئيس حملت عناوين عريضة ومهمّة للمرحلة القادمة تحتاج لتضافر كل الجهود، وأن الأمل بالعمل وبالإنتاج وزيادة الإنتاج والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات والقوانين لتناسب المرحلة القادمة مرحلة البناء والتعافي.

رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب قال: أكد السيد الرئيس أن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل والإنتاج والاستثمارات، وهذا ما كان واضحاً من خلال الشعار الذي أطلقه في حملته الانتخابية وهذا مرتبط بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، كما ركز سيادته على الاستثمار وخاصة توليد الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لما لها من دور كبير وحيوي في حياة المواطنين.

المهندس نضال قوجة مدير فرع الحبوب قال: خطاب السيد الرئيس يدفعنا لمواصلة بذل الجهود لتذليل العقبات والصعوبات والبحث عن الحلول وفق الإمكانيات تحقيقاً لشعار الأمل بالعمل، مركزاً على ضرورة الخروج من الواقع الاقتصادي القاسي الذي فرضته ظروف عديدة داخلية وخارجية من خلال زيادة الإنتاج وتطوير البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات والإصلاح الإداري.

ودعا الجريح شادي عمار جميع السوريين إلى التمسك بقيمنا الأصيلة لتجاوز الأزمة التي انتهت بفضل الإرادة والوحدة الوطنية، ومثلما انتصرنا في المعركة على الإرهاب ننتصر في كل المعارك.

الجريح يامن العنداري قال: ضحينا بجزء من أجسادنا ومستعدون للتضحية بباقي أجسادنا وأرواحنا فداء لعزة سورية وانتصارها، لنؤكد للجميع أننا موجودون في جميع الساحات.

سميرة إبراهيم زوجة شهيد أشارت إلى أن جميع السوريين تابعوا خطاب القسم باهتمام وشغف وجاء في منتهى الشفافية وخطة عمل للمرحلة القادمة.

السيدة رشا معرف قالت: كلنا أمل بقيادة الرئيس الأسد لتكون الأيام القادمة خيراً لسورية على كافة المجالات وخاصة الوضع المعيشي والخدمات الأساسية للمواطنين.