فوزان وتعادل لسلة سيدات الثورة في الأردن

رئيسة النادي سلام علاوي أكدت لـ “البعث” أن المعسكر جاء بدعوة من نادي الأرثوذكسي الأردني واستمر لمدة خمسة أيام، وهو يأتي ضمن تحضيرات واستعدادات الفريق للمشاركة في بطولة الأندية العربية المقرر إقامتها بشهر آب المقبل في الأردن والتي سيستضيفها نادي الفحيص، مبينة أن المعسكر حقق الفائدة المرجوة منه، خاصة وأن الفريق لعب ثلاث مباريات قوية مع سيدات الأرثوذكسي، مشيرة إلى أن المعسكر هو الأول بعد عامين من الانقطاع الخارجي بسبب وباء فيروس كورونا، كما أن النادي المستضيف يعتبر من أقوى الأندية الأردنية والعربية.

من جهته مدرّب الفريق عبدالله كمونة كشف أن الفريق لعب ثلاث مباريات مع النادي الأردني اتسمت بالقوة والندية فاز في الأولى بنتيجة 69 – 64، وتعادل في الثانية 65 – 65، وفاز في الثالثة 91 – 74، والقصد من كل تلك اللقاءات إشراك كل اللاعبات للوقوف على مستواهن الفني وزيادة الانسجام والتعود على الخطط الدفاعية والهجومية التي سينتهجها الفريق خلال المشاركة بالبطولات المقبلة، كما أن الفائدة كانت جيدة خاصة وأن فريق سيدات الأرثوذكسي ضم في صفوفه عدة لاعبات في صفوف منتخب الأردن.

وبيّن كمونة أن الفريق بحاجة للاعبة محترفة للمشاركة معه في بطولة الأندية العربية الشهر القادم، وإدارة النادي تسعى للتعاقد مع لاعبة مميزة خلال الفترة المقبلة وحسب مركز اللعب الذي يفتقده الفريق، وأيضاً حسب الإمكانيات المادية المتاحة.

عماد درويش